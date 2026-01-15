Trende Kalbi Duran Adam, Defibrilatörle Hayata Döndü - Son Dakika
Sağlık

Trende Kalbi Duran Adam, Defibrilatörle Hayata Döndü

15.01.2026 17:29
73 yaşındaki Hamit Öğretim, tren istasyonunda kalp masajı ve defibrilatörle hayata döndü.

İzmir'in Çiğli ilçesinde tren beklediği sırada kalbi duran ve istasyonda bulunan otomatik eksternal defibrilatör cihazıyla hayata döndürülen 73 yaşındaki Hamit Öğretim, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Öğretim'in İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki muayene ve tetkiklerinde 4 damarının tıkalı olduğu belirlendi. Öğretim, gerçekleştirilen bypass ameliyatının ardından taburcu edildi.

Kardeşinin Menemen ilçesindeki evinde AA muhabirine açıklama yapan Öğretim, kalbinin durduğu gün Çankaya'ya alışveriş yapmak için gittiğini, evinin bulunduğu Çiğli'ye İZBAN treniyle döndüğünü anlattı.

Daha önce bilinen bir kalp rahatsızlığı bulunmadığını belirten Öğretim, trenden indiği sırada kalbinin durduğunu ifade ederek, "Görüntülerde izledim. Bana bir sağlık çalışanı kalp masajı yapıyordu. Sonra şok cihazı kullanılmış. Allah razı olsun o cihaz sayesinde hayatta kaldım. Bundan sonra her istasyona o şok cihazından koymalılar. O cihaz beni geriye döndürdü." dedi.

Yoğun bakım servisinde entübe olarak tedavi gördüğünü aktaran Öğretim, bypass ameliyatının ardından hızla sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Ailesinin bu süreçte kendisine büyük moral verdiğini dile getiren Öğretim, "Şanslı bir hastayım. O sağlıkçı arkadaşın ve şok cihazının orada olması bir nimet. Hem sağlıkçı arkadaşa hem de o aleti istasyona koyanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğretim, kendisine müdahale eden sağlık çalışanıyla tanışarak teşekkür etmek istediğini sözlerine ekledi.

Olay

Çiğli İZBAN İstasyonu'nda 29 Aralık 2025'te tren bekleyen 73 yaşındaki Hamit Öğretim fenalaşarak yere yığılmış, aynı peronda yolcu olarak bulunan ve sağlık çalışanı olduğu belirtilen kadın Öğretim'e önce kalp masajı, ardından istasyonda bulunan OED cihazıyla müdahale etmişti.

Olay, istasyonda bulunan güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

