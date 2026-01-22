Trendyol 1. Lig'in 22. hafta hakemleri belirlendi - Son Dakika
Trendyol 1. Lig'in 22. hafta hakemleri belirlendi

22.01.2026 12:25
Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 22. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Bandırmaspor: Asen Albayrak

24 Ocak Cumartesi:

???????13.30 Serikspor-Esenler Erokspor: Fatih Tokail

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Boluspor: Oğuzhan Çakır

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün

19.00 Atko Grup Pendikspor-Erzurumspor FK: Ayberk Demirbaş

25 Ocak Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Eminevim Ümraniyespor: Yusuf Ziya Gündüz

13.30 SMS Grup Sarıyer-Arca Çorum FK: Hakan Ülker

16.00 Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler: Alper Akarsu

19.00 Manisa FK-İstanbulspor: Alpaslan Şen

26 Ocak Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Sipay Bodrum FK: Davut Dakul Çelik

Kaynak: AA

