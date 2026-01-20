Trendyol Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı açıklandı - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı açıklandı

20.01.2026 12:17
Trendyol Süper Lig'in 20, 21 ve 22. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20-22. hafta maçlarının programı şöyle:

20. hafta

30 Ocak Cuma:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

31 Ocak Cumartesi:

14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor (Alanya Oba)

17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Isonem Park Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

1 Şubat Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor (RAMS Park)

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe (Turka Araç Muayene Kocaeli)

21. hafta

7 Şubat Cumartesi:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

8 Şubat Pazar:

14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

9 Şubat Pazartesi:

17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)

20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Chobani)

22. hafta

13 Şubat Cuma:

20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

14 Şubat Cumartesi:

14.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

15 Şubat Pazar:

14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

17.00 Göztepe-Zecorner Kayserispor (Isonem Park Gürsel Aksel)

20.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

Kaynak: AA

