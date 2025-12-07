Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor Galibiyeti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin en zor deplasmanına çıktıklarını ve takımda çok fazla eksikleri olduğunu belirtti.

İlk yarıda rakibin baskı yapmamasını sağlayacak şekilde konumlandıklarını aktaran Tekke, yeni oynayan oyuncularının performansının da iyi olduğunu ifade ederek "Coşkuları çok iyiydi. İkinci yarının başında özellikle hızlı oyun başlangıçları ve basit hatalardan dolayı baskıyı üzerimize aldık. Bu oynamayı bırakmamızı sağladı bir nebze. Oynamayı bıraktığımızda da bugün özellikle oyunun bir bölümünde baskıyı yedik." dedi.

Tekke, oyunun son bölümünde özellikle savunmaya çekildiklerini ve Onuachu'nun da savunmaya geldiğini anlatarak "Dolayısıyla çok değerli bir 3 puan. Oyuncularımın yüreğine sağlık. Verilen mücadele, açıkçası o setlere karşılık verdiğimiz teknik cevap, bence çok değerliydi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Sorgulanan takımdan korkulan takıma"

Sorgulanan takımdan korkulan bir takım haline geldiklerini söyleyen Tekke, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar yaptı bunu. Bence bu çocukların mücadelesi alkışı hak ediyor. Yarın puan kaybedebiliriz, kötü oynadığımız maçlar olacak. Bu çocukların desteğe ihtiyaçları var. Yeni kurulmuş, bir biriyle yeni oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve daha iyimiz var diyorum ama o öyle kolay değil. Görüyorsunuz maçlar çok zor geçiyor. Ben onları alkışlıyorum. Alkışı hak ettiklerini düşünüyorum."

Tekke, eksiklerin değil takımının mücadelesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.