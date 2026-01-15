Trendyol Süper Lig Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligin 18. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
17 Ocak Cumartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Yasin Kol
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
18 Ocak Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor: Kadir Sağlam
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
19 Ocak Pazartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün
