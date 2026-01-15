Trendyol Süper Lig Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
Trendyol Süper Lig Hakemleri Belli Oldu

15.01.2026 12:37
18. haftada düdük çalacak hakemler TFF tarafından açıklandı. Maç programı yine dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligin 18. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

17 Ocak Cumartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

18 Ocak Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Kocaelispor-Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

19 Ocak Pazartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün

Kaynak: AA

