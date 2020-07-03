Trendyol'un KOBİ'lere desteği sürüyor

Trendyol, 1-2 Temmuz'da tarihlerinde gerçekleştirdiği KOBİ Destek Günü ile iş ortağı işletmelere finansman ve pazarlama desteği sağladı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre firma, pazaryerindeki 45 bin iş ortağı için başlattığı 80 milyon liralık "Trendyol KOBİ Destek" programını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda, Trendyol 1-2 temmuz tarihlerinde gerçekleşen KOBİ Destek Günü'ne katılan 4 bin 500 iş ortağı KOBİ'ye finansman ve pazarlama desteği sağladı.

Trendyol KOBİ Destek Günü'ne katılan Türkiye'nin dört bir yanındaki KOBİ'lerin ürünleri, 2 gün boyunca platformda öne çıkarken, bu ürünlerin satışları kat kat arttı. Firma, kampanyaya katılan iş ortağı KOBİ'lerin satışlarındaki komisyon oranını yeniden düzenleyerek finansman desteği sağladı. Kampanyaya katılan KOBİ'ler, aynı zamanda KOBİ Destek Paketi kapsamında sunulan vade desteğinde de faydalandı.

KOBİ'lerin daha çok satış yapmalarını desteklemek için kampanyaya özel pazarlama bütçesi ayıran Trendyol, sosyal medya, televizyon başta olmak üzere farklı iletişim kanallarını KOBİ'lerin ürünlerinin görünürlüğünü artırmak için kullandı.

Trendyol, finansman ve pazarlama desteğinin yanı sıra sahip olduğu bilgi ve deneyimi paylaşarak iş ortağı KOBİ'lerin dijitalleşmesine de katkı sağlıyor. Trendyol Akademi ile KOBİ'lerin e-ticaret gelişimlerini destekliyor. Trendyol Akademi ile satış artırma, ürünlerini öne çıkartma, dijital pazarlama ve kampanya yönetimi, e-ticaret, depo ve operasyon yönetimi gibi konularda yüzlerce seminer ve içerik sunuyor. Aynı zamanda eğitim ve konferanslarını online olarak sürdürüyor.