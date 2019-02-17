Troll Mutfak - Rakibinin Sucuklu Yumurtasını Trolle - Konuk: Furkan Yaman
1 saat önce
Yeni bir troll mutfak ile beraberiz. Misafirimiz Furkan Yaman ile hep beraber birbirimizin sucuklu yumurtasını trollemek için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz.
Yeni bir troll mutfak ile beraberiz. Misafirimiz Furkan Yaman
ile hep beraber birbirimizin sucuklu yumurtasını trollemek için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:30 Kaynak: Youtube
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