Son Dakika Haberleri: Troll Mutfak - Rakibinin Sucuklu Yumurtasını Trolle - Konuk: Furkan Yaman

Troll Mutfak - Rakibinin Sucuklu Yumurtasını Trolle - Konuk: Furkan Yaman

1 saat önce

Yeni bir troll mutfak ile beraberiz. Misafirimiz Furkan Yaman ile hep beraber birbirimizin sucuklu yumurtasını trollemek için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz.

Yeni bir troll mutfak ile beraberiz. Misafirimiz Furkan Yaman ile hep beraber birbirimizin sucuklu yumurtasını trollemek için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:30 Kaynak: Youtube

Furkan Yaman, Genel
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