Tropikal fırtına nedeniyle petrol fiyatları yükseldi

Meksika Körfezi'nde etkili olan bir tropikal fırtına nedeniyle, bölgedeki tüm üretimin etkilenmesi ve hampetrol çıkarılmasının durması üzerine, petrol fiyatları yükseldi.
Tropikal fırtına Sally'nin, günün ilerleyen saatlerinde New Orleans yakınlarında bir kasırgaya dönüşerek karaya ulaşmasına karşılık, piyasalardaki kazançlar, Covid-19 pandemisi nedeniyle taleple ilgili devam eden endişelerle sınırlı kaldı.Bu gelişmelerle Kasım teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.30 artışla 39.95 dolara yükselirken, Ekim teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.46 artışla 37.50 dolara yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 14:19 - Kaynak: DHA
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