Tropikal fırtına nedeniyle petrol fiyatları yükseldi

Meksika Körfezi'nde etkili olan bir tropikal fırtına nedeniyle, bölgedeki tüm üretimin etkilenmesi ve hampetrol çıkarılmasının durması üzerine, petrol fiyatları yükseldi.

Tropikal fırtına Sally'nin, günün ilerleyen saatlerinde New Orleans yakınlarında bir kasırgaya dönüşerek karaya ulaşmasına karşılık, piyasalardaki kazançlar, Covid-19 pandemisi nedeniyle taleple ilgili devam eden endişelerle sınırlı kaldı.