TRT 2 ekranı festival gibi

Aralarında televizyonda ilk kez yayınlanacak yapımların da yer aldığı, eylül ayı boyunca orijinal dilinde yayınlanacak filmler şöyle:
1 Eylül Salı 21: 00 Salesman (Satıcı)
2 Eylül Çarşamba 21: 00 Maudie
3 Eylül Perşembe 21: 00 Misafir
4 Eylül Cuma 22: 15 Woman At War (Dağ Kadını)
5 Eylül Cumartesi 21: 30 The Sea Inside (İçimdeki Deniz)
6 Eylül Pazar 21: 30 Orange Days (Turuncu Günler)
7 Eylül Pazartesi 20: 30 Just 6.5 (6.5 Metre)
8 Eylül Salı 21: 00 The Professor And The Madman (Deli ve Dahi)
9 Eylül Çarşamba 21: 00 3 Yol
10 Eylül Perşembe 21: 00 The Charcoal (Kömür)
11 Eylül Cuma 21: 30 Reign Over Me (Hayatı Yakala)
12 Eylül Cumartesi 21: 30 The Truth (Saklı Gerçekler)
13 Eylül Pazar 21: 30 Aga
14 Eylül Pazartesi 21: 00 Rebel In The Rye (Çavdar Tarlasındaki Asi)
15 Eylül Salı 21: 00 I, Daniel Blake (Ben, Daniel Blake)
16 Eylül Çarşamba 21: 00 Kiraz Mevsimi
17 Eylül Perşembe 20: 45 Buta
18 Eylül Cuma 21: 30 The Square (Kare)
19 Eylül Cumartesi 21: 30 Hostiles (Vahşiler)
20 Eylül Pazar 21: 30 Homeward (Eve Yolculuk)
21 Eylül Pazartesi 21: 00 Dead Man (Ölü Adam)
22 Eylül Salı 21: 00 The Return (Dönüş)
23 Eylül Çarşamba 21: 00 Beginner
24 Eylül Perşembe 21: 00 Castle Of Dreams (Şirin'in Kalesi)
25 Eylül Cuma 21: 30 After the Wedding (Geçmişin Sırları)
26 Eylül Cumartesi 21: 30 Deep Rivers (Derin Nehirler)
27 Eylül Pazar 21: 30 Sorry We Missed You (Üzgünüz,Size Ulaşamadık)
28 Eylül Pazartesi 21: 00 Shoplifters (Arakçılar)
29 Eylül Salı 21: 00 3 Faces (3 Hayat)
30 Eylül Çarşamba 21: 00 Mommo Kız Kardeşim
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:31
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