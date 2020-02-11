TRT World, BM'de gençlere yönelik panel düzenledi - Son Dakika
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TRT World, BM'de gençlere yönelik panel düzenledi

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ TRT World Citizen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde "Sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak: Gençliği ve korunaksız toplumları güçlendirmek" konulu panel düzenledi.

TRT World, BM'de gençlere yönelik panel düzenledi, System.String[]

BİRLEŞMİŞ TRT World Citizen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde "Sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak: Gençliği ve korunaksız toplumları güçlendirmek" konulu panel düzenledi.

BM Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, BM Gençlik Temsilciliği ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğiyle gerçekleştirilen panele, BM Kalkınma Ajansı Direktör Yardımcısı Richard Towle, BM Gençlik Elçisi Jayathma Wickranamayake, Prof. Dr. Talip Küçükcan, TRT World Araştırma Direktörü Pınar Kandemir ve SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, dijital alanda aktif olan medya kuruluşlarının yaşam koşulları nedeniyle kendini ifade etme fırsatı bulamayan bireylere ve toplumlara nasıl fayda sağlayabileceği, gençlerin sosyal gelişimlerine ne şekilde olumlu katkıda bulunabileceği tartışıldı.

"Türkiye, mülteciler konusunda üzerine düşenden daha fazla sorumluluğu yerine getiriyor"

SETA DC Araştırma Direktörü Kanat, Türkiye'de yaşayan Suriyelilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Küçükcan ise özellikle Türkiye'deki Suriyeli çocukların eğitimine değinerek, "Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin çoğu kampların dışında, Türk halkı ile birlikte yaşıyor. Bu nedenle, ailelerin ve çocukların topluma entegrasyonu için eğitim faaliyetleri çok önemli." şeklinde konuştu.

BM Kalkınma Ajansı Direktör Yardımcısı Towle da Türkiye'nin bütün ekonomik zorluklara rağmen sığınmacılar konusunda dünyaya örnek bir çalışma sergilediğini vurgulayarak, "Türkiye, mülteciler konusunda üzerine düşenden daha fazla sorumluluğu yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.

Richard Towle, özellikle sığınmacı çocuklara yönelik sunulan sağlık ve eğitim alanındaki hizmetlerinden dolayı da Türkiye'ye teşekkür etti.

Panelin ardından, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun da katılımıyla dünyanın değişik bölgelerinde TRT World ekiplerindeki haberciler tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "Savaşın Kadınları (Women of War)" adlı sergi açıldı.

Sergi, 14 Şubat'a kadar açık kalacak.

Birleşmiş Milletler, Citizen, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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