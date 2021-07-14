TRT yönetimine giren Hilal Kaplan, sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

İbrahim Eren'in hem Genel Müdür hem de Yönetim Kurulu Başkanı koltuğunda oturduğu TRT'de yönetim değişikliğine gidildi. Yeni Genel Müdür Mehmet Zahid Sobacı, yeni Yönetim Kurulu Başkanı ise Ahmet Albayrak oldu.

Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Akış, Osman Urgun ve Erkan Durdu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevlerinden alındı.

ÜYE SAYISI DOKUZA ÇIKARILDI

Yeni düzenlemeyle, önceki yönetmelikte "Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır" ibaresiyle aynı isim tarafından yürütüleceği belirtilen TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı. Böylece Yönetim Kurulu Başkanlığı 'karar organı', Genel Müdürlük ise 'icra organı' olarak faaliyet yürütecek. Yapılan değişiklikle TRT Yönetim Kurulu üye sayısı 7'den 9'a çıkarıldı.

Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Prof. Dr. Ahmet Albayrak (YK Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı (Genel Müdür-YK Üyesi)

Doç. Dr. Oğuz Göksu (YK Üyesi)

Atakan Yılmaz (YK Üyesi)

Mücahid Eker (YK Üyesi)

Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin (YK Üyesi)

Hilal Kaplan Öğüt (YK Üyesi)

Meryem İlayda Atlas Çetin (YK Üyesi)

Doç. Dr. Veysel Kurt (YK Üyesi)

HİLAL KAPLAN'IN YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMASI SES GETİRDİ

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın TRT'nin yönetim kuruluna üye olması sosyal medyada gündem olurken, yapılan yorumlar sonrası "Hilal Kaplan" hashtag'i Twitter'da kısa sürede TT oldu.