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TRT yönetimine giren Hilal Kaplan, sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

TRT yönetimine giren Hilal Kaplan, sosyal medyada gündem oldu

14.07.2021 08:52

TRT'ye yönelik atamalar ve yönetim yapısına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Görev süresi sona eren TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Mehmet Zahid Sobacı atanırken yeni Yönetim Kurulu Başkanı ise Ahmet Albayrak oldu. Sabah yazarı Hilal Kaplan ise Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Kaplan'ın TRT yönetimine girmesi Twitter'da gündem oldu.

İbrahim Eren'in hem Genel Müdür hem de Yönetim Kurulu Başkanı koltuğunda oturduğu TRT'de yönetim değişikliğine gidildi. Yeni Genel Müdür Mehmet Zahid Sobacı, yeni Yönetim Kurulu Başkanı ise Ahmet Albayrak oldu.

Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Akış, Osman Urgun ve Erkan Durdu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevlerinden alındı.

ÜYE SAYISI DOKUZA ÇIKARILDI

Yeni düzenlemeyle, önceki yönetmelikte "Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır" ibaresiyle aynı isim tarafından yürütüleceği belirtilen TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı. Böylece Yönetim Kurulu Başkanlığı 'karar organı', Genel Müdürlük ise 'icra organı' olarak faaliyet yürütecek. Yapılan değişiklikle TRT Yönetim Kurulu üye sayısı 7'den 9'a çıkarıldı.

Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Prof. Dr. Ahmet Albayrak (YK Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı (Genel Müdür-YK Üyesi)

Doç. Dr. Oğuz Göksu (YK Üyesi)

Atakan Yılmaz (YK Üyesi)

Mücahid Eker (YK Üyesi)

Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin (YK Üyesi)

Hilal Kaplan Öğüt (YK Üyesi)

Meryem İlayda Atlas Çetin (YK Üyesi)

Doç. Dr. Veysel Kurt (YK Üyesi)

HİLAL KAPLAN'IN YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMASI SES GETİRDİ

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın TRT'nin yönetim kuruluna üye olması sosyal medyada gündem olurken, yapılan yorumlar sonrası "Hilal Kaplan" hashtag'i Twitter'da kısa sürede TT oldu.

TRT yönetimine giren Hilal Kaplan, sosyal medyada gündem oldu

Ahmet Albayrak, İbrahim Eren, Mehmet Zahid, Hilal Kaplan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT yönetimine giren Hilal Kaplan, sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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