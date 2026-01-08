Trump, 66 Uluslararası Kuruluştan Çekilme Talimatı Verdi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un 66 uluslararası kuruluştan çekilmesi talimatını verdi. Kuruluşların büyük bölümü, iklim, çalışma hayatı, göç ve sosyal politikalar alanında faaliyet gösteren BM bağlantılı ajans ve platformlardan oluşuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kurumların ABD çıkarlarıyla çelişen gündemler doğrultusunda çalıştığını ileri sürdü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre; ABD Başkanı Trump, dün imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle, ABD kurumlarına 31 Birleşmiş Milletler kuruluşu ve 35 BM dışındaki uluslararası örgütteki katılım ve finansmanlarını "en kısa sürede" sona erdirilmesi talimatını verdi. Söz konusu başkanlık kararnamesini yazılı bir açıklama ile duyuran ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, 14199 sayılı Başkanlık Kararnamesi doğrultusunda, Başkan Trump, Trump yönetiminin israfçı, etkisiz ve zararlı olarak değerlendirdiği uluslararası kuruluşlara yönelik incelemesi kapsamında belirlenen 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin çekildiğini açıkladı. 14199 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca diğer uluslararası kuruluşlara ilişkin inceleme süreci ise devam etmektedir.

Trump yönetimi, bu kurumların yetki alanları bakımından mükerrer olduğunu, kötü yönetildiğini, gereksiz ve israfçı yapılar haline geldiğini, kötü işlediğini, kendi gündemlerini ilerleten aktörlerin çıkarları tarafından ele geçirildiğini ya da ülkemizin egemenliği, özgürlükleri ve genel refahı için bir tehdit oluşturduğunu tespit etmiştir. Başkan Trump bu konuda nettir: Amerikan halkının kanının, terinin ve vergilerinin, karşılığında çok az ya da hiçbir somut kazanım elde edilmeden bu kurumlara aktarılması artık kabul edilemez. Vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarının, halkımızın aleyhine olacak şekilde yabancı çıkarlara akıtıldığı dönem sona ermiştir...

Bu kuruluşlar, Amerikan egemenliğini sınırlamayı aktif biçimde hedeflemektedir. Faaliyetleri, USAID'in kapatılmasıyla dağıtmaya başladığımız çok taraflı 'NGO-pleks' olarak tanımlanan aynı elit ağlar tarafından ilerletilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, çıkarlarımızla ilgisi olmayan ya da çıkarlarımızla çelişen kurumlara kaynak, diplomatik sermaye ve katılımımızın meşrulaştırıcı ağırlığını harcamayı sürdüremez..."

Söz konusu kuruluşlar arasında iklim müzakerelerinden sorumlu ana BM organı olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC), toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan BM Kadın Birimi (UN Women), BM Genel Sekreteri'nin Silahlı Çatışmalarda Çocuklar Özel Temsilciliği, Çatışmalarda Cinsel Şiddet Özel Temsilciliği, nüfus, üreme sağlığı ve demografi alanlarında faaliyet yürüten BM Nüfus Fonu (UNFPA), Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) ve Afrika Kökenli Halklar Daimi Forumu yer alıyor.

Trump ayrıca, aralarında 2007'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen ve iklim bilimi alanında dünyanın önde gelen otoritesi kabul edilen Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), Uluslararası Güneş Enerjisi İttifakı (ISA), Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu, Asya'da Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygunla Mücadele Bölgesel İş Birliği Anlaşması (ReCAAP), Küresel Terörle Mücadele Forumu, Asya-Pasifik genelinde teknik iş birliğine odaklanan Colombo Planı Konseyi ile eski Sovyet coğrafyasındaki bazı ülkelerde nükleer ve biyolojik silahların yayılmasını önlemeyi amaçlayan Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi (STCU) için de desteği durdurma talimatı verdi.