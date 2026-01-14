Trump'a Fabrikada Hakaret Eden İşçi İşten Uzaklaştırıldı - Son Dakika
Trump'a Fabrikada Hakaret Eden İşçi İşten Uzaklaştırıldı

14.01.2026 18:22
Trump, Epstein davasıyla ilgili hakaret eden işçiye sert yanıt verdi; işçi geçici olarak işten çıkarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'a, Michigan eyaletinde bir otomobil fabrikasını ziyareti sırasında, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davası nedeniyle hakaret eden işçi, görevden uzaklaştırıldı.

Washington Post gazetesinin haberine göre, Trump, Michigan eyaletinin Detroit kentindeki bir otomobil fabrikasını ziyaret etti.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Trump'ın, Epstein davasına atıfta bulunarak kendisine "pedofili koruyucusu" şeklinde bağıran fabrika çalışanına el hareketi ve küfürlü ifadelerle karşılık verdiği görülüyor.

TJ Sabula isimli işçi, olayın ardından yaptığı açıklamada, Trump'a bağıran kişinin kendisi olduğunu ve olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında işten geçici olarak uzaklaştırıldığını belirtti.

Protestosunun amacının Epstein davasının "ele alınış" biçimine dikkati çekmek olduğunu söyleyen Sabula, Trump'ı açıkça hedef aldığı için ise pişmanlık duymadığını dile getirdi.

Öte yandan, Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, konuyla ilgili açıklamasında, "Bir deli, öfke nöbeti içinde küfürler savuruyordu ve Başkan, buna uygun ve net bir yanıt verdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

