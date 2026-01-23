Trump'a Soruşturma: Jack Smith'ten Suçlamalar - Son Dakika
Trump'a Soruşturma: Jack Smith'ten Suçlamalar

23.01.2026 10:35
Eski Savcı Jack Smith, Trump'ı 6 Ocak saldırılarından sorumlu tutarak ciddi suçlamalarda bulundu.

Bir dönem ABD Başkanı Donald Trump'ı soruşturan eski Özel Yetkili Savcı Jack Smith, Trump'ın 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'na yönelik saldırılardan "sorumlu" olduğunu ve "suç teşkil eden faaliyetlerde bulunduğunu" iddia etti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Başkent Washington'da düzenlenen Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi gözetim oturumuna katılan Smith, komite üyelerine ifade verdi.

Smith, Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kendi lehine çevirmeye yönelik girişimleriyle görevden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri usulsüz şekilde elinde tutmasına ilişkin yürütülen iki ayrı soruşturmada, ekibinin "makul şüphenin ötesinde kanıta" ve "mahkumiyet kararı alınmasını sağlayacak yeterli delile" sahip olduğunu iddia etti.

Yaklaşık beş saat süren oturumda Smith, Trump'ın tüm aşağılayıcı sözlerinin kendisini "korkutmak için" söylendiğini, ancak bunun kendisini sarsmayacağını vurguladı.

Smith, "Bakanlık politikasına uygun olarak işimizi yaptık. Gerçekleri takip ettik, yasaları takip ettik ve bu süreç makul şüphenin ötesinde onun ciddi suçlar işlediğini kanıtladı. Beni tehdit ettiği için bu olay olmamış gibi davranmayacağım." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi üyelerin, Trump hakkında dava açma motivasyonunu sormaları ve defalarca Trump'ı mahkum ederek 2024'te Başkanlık adaylığını engellemeye çalıştığını öne sürmeleri üzerine Smith, hiçbir partiye bağlılığı olmadığını vurguladı.

"Bugün aynı gerçeklere dayanarak eski bir başkanı yargılamam gerekip gerekmediğini sorsalar, o başkan Cumhuriyetçi ya da Demokrat olsun fark etmeksizin yargılardım. Ülkemizde hiç kimse kanunların üstünde olmamalı ve kanunlar onun hesap vermesi gerektiğini gerektiriyordu. Ben de öyle yaptım." diye konuştu.

Smith, seçimlere müdahale davasıyla ilgili olarak, "Buradaki kanıtlar, Başkan Trump'ın bu komploda büyük ölçüde en suçlu ve en sorumlu kişi olduğunu açıkça ortaya koydu." dedi.

Ayrıca ekibinin, soruşturmalar kapsamında gizli bir kaynağa 20 bin dolarlık ödeme yapmasının "uygunsuz" olduğu yönündeki iddialara karşı çıkan Smith, "video ve fotoğraf kanıtlarını inceleyen" kaynağa yapılan ödemeyi onayladığını ve benzer başka bir ödemeyi hatırlamadığını söyledi.

Smith, söz konusu kaynağın soruşturmacılara hangi bilgileri sağlamış olabileceğine dair ayrıntı vermedi.

Oturum boyunca Cumhuriyetçi üyeler Smith'e tepki gösterirken, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Russell Fry, "Bu, Başkana karşı mükemmel bir zamanlamayla yapılmış siyasi bir saldırı." dedi.

Duruşmanın son anlarında Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin ise Smith'in ilk kamuoyu önündeki ifadesinin muhtemelen son olmayacağı sinyalini verdi.

Trump'tan Smith'e sert tepki

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından, Smith'in ifadesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Smith'in Kongre önünde "mahvolduğunu" savunan Trump, "Jack Smith, hukuk mesleğini icra etmesine izin verilmemesi gereken çılgın bir hayvan." ifadesini kullandı.

Trump, "Bütün bu olay Demokratların bir dolandırıcılığıydı. Ülkemizi bu duruma düşürdükleri için büyük bir bedel ödemeleri gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

