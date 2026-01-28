Trump'dan İran'a Donanma Gönderme Açıklaması

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Devasa bir donanma İran'a doğru ilerliyor. Büyük bir güçle, coşkuyla ve bir amaç uğrunda, çok hızlı şekilde hareket ediyor. Venezuela'ya gönderilenden daha büyük olan bu filonun başında uçak gemisi Abraham Lincoln bulunuyor. Venezuela'da olduğu gibi, görevini gerekirse hız ve şiddetle süratle yerine getirmeye hazır, razı ve muktedirdir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, bir donanmanın İran'a doğru gittiğini açıkladı. Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Devasa bir donanma İran'a doğru ilerliyor. Büyük bir güçle, coşkuyla ve bir amaç uğrunda, çok hızlı şekilde hareket ediyor. Venezuela'ya gönderilenden daha büyük olan bu filonun başında uçak gemisi Abraham Lincoln bulunuyor. Venezuela'da olduğu gibi, görevini gerekirse hız ve şiddetle süratle yerine getirmeye hazır, razı ve muktedirdir.

Umarım İran süratle 'masaya gelir' ve adil ve hakkaniyetli bir anlaşmayı müzakere eder - nükleer silah olmadan - tüm taraflar için iyi olan bir anlaşma. Zaman daralıyor, bu gerçekten hayati önemde. Daha önce de İran'a söylediğim gibi, anlaşma yapın. Yapmadılar ve 'Operation Midnight Hammer' (Gece Yarısı Çekici Operasyonu) gerçekleşti. Bu, İran için büyük bir yıkım oldu. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak. Bunun yeniden yaşanmasına izin vermeyin."