Trump, Davos'a Gecikmeli Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Trump, Davos'a Gecikmeli Ulaştı

Trump, Davos\'a Gecikmeli Ulaştı
21.01.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Air Force One arızası nedeniyle Trump, Davos'a gecikmeli olarak ulaştı; Merz görüşmesi iptal edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında yaşanan arıza nedeniyle İsviçre'nin Davos kasabasına gecikmeli olarak ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Air Force One uçağı, İsviçre'nin Davos kasabasına gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra yaşanan "elektrik arızasının" ardından Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews'e geri dönmüştü. Daha küçük bir uçak olan Boeing 757'ye geçerek Davos seyahatine başlayan Trump, gecikmeli olarak İsviçre'nin Davos kentine geldi. İlk olarak İsviçre'nin Zürih kentine gelen ABD Başkanı Trump, daha sonra Davos kasabasına geçti. Trump'ın heyeti ile birlikte konuşma yapacağı alana geçtiği öğrenildi.

Trump-Merz görüşmesi iptal edildi

Trump'ın uçağında yaşanan arıza nedeniyle gecikmeli başlayan Davos zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile planlanan görüşmesi iptal edildi. Adı açıklanmayan Alman bir yetkili, Trump-Merz görüşmesinin yapılıp yapılmayacağının belli olmadığını söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Air Force One, Donald Trump, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Almanya, İsviçre, Davos, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump, Davos'a Gecikmeli Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’tan Davos’ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:43:43. #7.11#
SON DAKİKA: Trump, Davos'a Gecikmeli Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.