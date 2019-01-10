Son Dakika Haberleri: Trump Davos seyahatini iptal etti

Trump Davos seyahatini iptal etti

32 dakika önce

ABD Başkanı Trump, geçici bütçe krizinden dolayı federal hükümetin kapanmasını gerekçe göstererek Davos zirvesine katılmayacağını açıkladı.

Trump Davos seyahatini iptal etti, System.String[]
ABD Başkanı Trump, geçici bütçe krizinden dolayı federal hükümetin kapanmasını gerekçe göstererek Davos zirvesine katılmayacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:40 

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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