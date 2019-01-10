Trump Davos seyahatini iptal etti
32 dakika önce
ABD Başkanı Trump, geçici bütçe krizinden dolayı federal hükümetin kapanmasını gerekçe göstererek Davos zirvesine katılmayacağını açıkladı.
ABD
Başkanı Trump
, geçici bütçe krizinden dolayı federal hükümetin kapanmasını gerekçe göstererek Davos zirvesine katılmayacağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:40
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