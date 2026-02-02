Trump'tan Epstein'ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım - Son Dakika
Trump'tan Epstein'ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım

Trump\'tan Epstein\'ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım
02.02.2026 22:14
2026 Grammy Ödülleri'ne müzikten çok, sunucu Trevor Noah'ın Jeffrey Epstein üzerinden yaptığı siyasi göndermeler damga vurdu. Noah'ın sahnede Donald Trump ve Bill Clinton'ı hedef alan "yeni ada" şakasına ABD Başkanı Trump'tan yanıt gecikmedi. Trump, yaptığı sert açıklamada Noah'ı "yeteneksiz bir zavallı" olarak nitelendirerek, tazminat davası açacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ünlü komedyen Trevor Noah'ın Grammy Ödülleri sahnesinde yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Trump, Noah'ın kendisi ve Bill Clinton hakkında dile getirdiği ima içeren sözlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

"GRAMMY'LERİN KALİTESİ CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞTÜ"

Trump, yaptığı açıklamada Grammy Ödülleri'nin eski prestijini kaybettiğini öne sürerek töreni "izlenmesi zor" olarak nitelendirdi. Sahnedeki espri ve göndermelerin seviyesini eleştiren Trump, törenin artık ciddi bir sanat etkinliği olmaktan uzaklaştığını iddia etti.

EPSTEİN ADASI İDDİALARINA NET YALANLAMA

Trevor Noah'ın, Trump ve Clinton'a yönelik Epstein Adası iması içeren sözlerine özellikle değinen Trump, bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bill Clinton adına konuşamam ancak Epstein Adası'na hiçbir zaman gitmedim, yakınına dahi bulunmadım."

"ANA AKIM MEDYA BİLE BÖYLE BİR SUÇLAMA YAPMADI"

Trump, söz konusu açıklamaya kadar ana akım medyanın dahi kendisini bu tür bir iddiayla hedef almadığını savundu. Noah'ın sözlerinin gerçekle bağdaşmadığını ileri süren Trump, bu çıkışın asılsız ve kasıtlı olduğunu iddia etti.

Trump, Trevor Noah'ın sahnedeki ifadelerini "yalan" ve "iftira" olarak tanımladı. Komedyenin sözlerinin kişisel itibarını hedef aldığını öne süren Trump, sert ifadelerle Noah'ı eleştirdi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Açıklamasının devamında Trump, Trevor Noah'a karşı hukuki yollara başvuracağını duyurdu. Ünlü komedyen hakkında dava açtıracağını belirten Trump, bu süreçte yüksek miktarda tazminat talep edeceğini de ifade etti.

TREVOR NOAH NE DEMİŞTİ?

Grammy ödüllerinin sunucusu Noah, yılın şarkısı ödülünün ardından "Bu her sanatçının istediği bir Grammy, Trump'ın Grönland'ı istemesi kadar. Bu da mantıklı, çünkü Epstein artık ortada olmadığına göre, Bill Clinton'la takılmak için yeni bir adaya ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Trump'tan Epstein'ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump'tan Epstein'ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım - Son Dakika
