Trump, Gazze Planını Açıklamaya Hazırlanıyor

08.01.2026 17:36
ABD Başkanı Trump, Gazze barış planının ikinci aşamasını gelecek hafta açıklamayı planlıyor.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in çekincelerine rağmen Gazze planının ikinci aşamasının başlamasını gelecek hafta duyurmayı planladığını yazdı.

Times Of Israel'in haberinde, Trump'ın Gazze'nin yönetimiyle ilgili "Barış Konseyi" ve diğer birimleri bir aylık gecikmenin ardından gelecek hafta açıklamayı planladığı belirtildi.

İsimleri açıklanmayan ABD'li bir yetkili ve 2 konuyla ilgili kaynak haberde, "Trump yönetimi, geçen hafta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya son rehinenin serbest bırakılması ve Hamas'ın silahsızlandırılması konusundaki kararlılığını bildirdi, ancak Gazze barış planının ikinci aşamasının başlamasını bu taleplerden herhangi birine bağlamaya yanaşmıyor." dedi.

Kaynaklar, İsrail'in Ran Gvili'nin cesedinin teslim edilip Hamas silah bırakana kadar Gazze'nin yeniden inşası ve yönetimi için mekanizmaların kurulmasını kapsayan ikinci aşamaya geçmeyi reddettiğini aktardı.

İsmi açıklanmayan ABD'li bir diplomat da "ABD, Mısır, Katar ve Türkiye gibi Orta Doğu'daki arabulucularla görüşmeler yapıyor. Bu ülkeler Washington yönetimine Hamas'ın, ağır silahları bırakıp ve hafif silah edinme programı başlatarak aşamalı bir silahsızlanma planını kabul edeceğine dair güvence verdiler." ifadesini kullandı.

ABD'li diplomat, söz konusu çerçevenin İsrail için yeterli olup olmadığının belirsizliğini koruduğunu aktardı.

Barış Konseyi'nin kurulması

Trump'ın, ilgili taraflara Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, İtalya ve Almanya liderlerinden Gazze'de Barış Konseyi'ne katılacaklarına dair söz aldığını bildirdiği kaydedildi.

Adı açıklanmayan Arap bir diplomat da ABD'nin Barış Konseyi'ne diğer ülkeleri de dahil etmeye çalıştığını ancak başarılı olmadığını belirtti.

Arap diplomat, ABD'nin Barış Konseyi'ndeki boşlukları Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) başkanlarıyla doldurmayı düşündüğünü söyledi.

Washington yönetiminin Barış Konseyi'nin kurulduğunu gelecek hafta duyurmayı planladığını aktaran Arap diplomat, bu şekilde konseyin 19-23 Ocak tarihlerinde Davos'ta yapılacak WEF toplantısından önce ilk fonlarını alabileceğini aktardı.

Filistinli Teknokratlar Komitesi

ABD'nin Barış Konseyi'nden daha fazla denetim yetkisine sahip bir yürütme komitesi kurmayı planladığı ve bu komiteye Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Jared Kushner ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in de katılmasının beklendiği ifade edildi.

Ayrıca, eski Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'un da Gazze'deki Filistinli Teknokratlar Komitesi ile koordinasyondan sorumlu olacağı belirtildi.

Arap bir diplomatın, herhangi bir siyasi partiye bağlı olmayan 12 Filistinliden oluşan listenin Şin Bet'e (İç İstihbarat Servisi) sunulduğu ve bunlardan 8'inin onaylandığını söylediği aktarıldı.

İsrail'in Filistin yönetiminden bakanların komiteye katılması veya başkanlık etmesi yönündeki öneriyi "kesin bir şekilde reddettiği" ifade edildi.

Öte yandan konuyla ilgili 2 kaynağın, komite üyelerinden birinin Filistin yönetiminden eski bir yetkilinin olmasının planlandığı bilgisini verdiği kaydedildi.

Uluslararası İstikrar Gücü

ABD'nin gelecek hafta yapmayı planladığı açıklamanın Gazze'de kurulması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurulması konusunu içerip içermediğinin belirsizliğini koruduğu belirtildi.

Washington yönetiminin, diğer ülkeleri istikarar gücüne katılmaya ikna etmekte zorlandığı ifade edildi.

Haberde, "ABD, Uluslararası İstikrar Gücü'nün misyonuna katılmakta tereddüt eden ülkelere açıklamak amacıyla Washington'da bir konferans daha düzenlemeyi planlamıştı, ancak ABD yönetiminin diğer dış politika konularına öncelik vermesi nedeniyle konferans henüz kesinleşmedi." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin istikrar gücü için asker temin etmenin zorluklarını önemli görmediği ifade edilen haberde, ülkelerin, Hamas'a karşı savaşmak amacıyla asker toplanmadığını anladıklarında, istikrar gücüne katılmayı kabul edeceklerini düşündüğü kaydedildi.

Trump'ın Gazze planı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanması, yönetimi ve yeniden imarı konusunda 20 maddelik bir plan sunmuştu.

Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Ateşkesin devreye girmesine rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenliyor ve planın Uluslararası İstikrar Gücünün de konuşlandırılmasını içeren ikinci aşamasına geçiş konusunda belirsizlikler devam ediyor.

Kaynak: AA

