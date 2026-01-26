Trump: Hamas İsrail ile Çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump: Hamas İsrail ile Çalıştı

26.01.2026 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Hamas'ın son İsrailli esiri bulmak için İsrail ordusuyla birlikte çalıştığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde kalan son İsrailli esirin cesedinin bulunmasında İsrail ordusuyla birlikte çalıştığını ileri sürdü.

Trump, Axios haber platformuna verdiği demeçte, İsrail ordusunun Gazze'deki son esir Ran Gvili'nin cesedinin yerini tespit etmesine ilişkin iddialarda bulundu.

İsrail ordusunun bölgede "yüzlerce cesedi incelemek zorunda kaldığını" söyleyen Trump, arama ve kimlik tespit sürecinin "çok zor" geçtiğini aktardı.

Trump, Hamas hakkında "Cesedi geri getirmek için çok çalıştılar, İsrail ile birlikte çalıştılar. Ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz." dedi.

Gelişmeyi kendisine Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın aktardığını belirten Trump, sonrasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu aradığını kaydetti.

Trump, "Şimdi de Hamas'ı söz verdikleri üzere silahsızlandırmalıyız." ifadesini kullandı.

İsrail, Gvili'nin cesedini bulduğunu ve geri aldığını açıklamıştı

İsrail ordusu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gvili'nin cesedini bulduğunu ve geri aldığını bildirmişti.

Trump da sosyal medya paylaşımında, "Gazze'deki son rehinenin cesedini kurtardık. Böylece hayatta olan 20 rehinenin tamamını ve ölenlerin tamamını geri almış olduk. Harika bir iş. Çoğu kişi bunun imkansız olduğunu düşünüyordu." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu, Refah Sınır Kapısı'nın açılması için Gvili'nin cesedinin bulunmasını şart koşmuş, sınır kapısının ancak ondan sonra açılabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: Hamas İsrail ile Çalıştı - Son Dakika

İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı

23:04
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
22:01
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 23:21:35. #7.11#
SON DAKİKA: Trump: Hamas İsrail ile Çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.