Son Dakika Haberleri: Trump ile Anlaşamayan ABD İç Güvenlik Bakanı Görevinden Ayrılıyor

Trump ile Anlaşamayan ABD İç Güvenlik Bakanı Görevinden Ayrılıyor

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsen'in görevinden ayrılacağını açıkladı.

Trump ile Anlaşamayan ABD İç Güvenlik Bakanı Görevinden Ayrılıyor, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsen'in görevinden ayrılacağını açıkladı.

Bakan Nielsjen ile Beyaz Saray'da görüştükten sonra Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen görevinden ayrılacak ve kendisine hizmetleri için teşekkür etmek istiyorum." paylaşımında bulundu.

Trump Nielsen'in yerine ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Müdürü Kevin McAleenan'ın İç Güvelik Bakanlığı görevini geçici olarak sürdüreceğini duyurdu.

Nielsen'in Orta Amerika ülkelerinden gelen göçmenlerin sığınma başvurusu yapmalarına izin vermesinin Trump yönetimini rahatsız ettiği ve bu yüzden oluşan görüş ayrılığının Nielsen'i istifaya zorladığı belirtiliyor.
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Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:45 

Amerika Birleşik Devletleri, John Kelly, Donald Trump, Dünya
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