Trump'ın Afganistan Açıklamaları İngiltere'yi Kızdırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'ın Afganistan Açıklamaları İngiltere'yi Kızdırdı

23.01.2026 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump'ın NATO müttefiklerinin Afganistan'daki rolünü küçümsemesi, İngiltere'de sert tepkilere yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "NATO müttefiklerinin Afganistan'da cephe hattında yer almadığı" yönündeki açıklamaları, İngiltere'de hükümet ve siyasilerin sert tepkisine neden oldu.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir Sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Afganistan'daki İngiliz kuvvetleri dahil NATO güçlerinin rolünü küçümsediği gerekçesiyle Trump'a eleştiride bulundu.

Başbakanlık Sözcüsü, "Trump, Afganistan'da NATO'nun bir parçası olarak yapılan fedakarlığı küçümsemekle hata yaptı." ifadesini kullandı.

Afganistan'da görev yapan 457 İngiliz askerinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını ve yüzlercesinin kalıcı sağlık sorunları yaşadığını hatırlatan Sözcü, bunun "fedakarlık" olduğunu, "kolektif güvenlik" adına ve bir müttefike yapılan "saldırıya yanıt" olarak gerçekleştirildiğini savundu.

Sözcü, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın İngiliz silahlı kuvvetlerinin fedakarlığıyla gurur duyduğunu belirterek, Trump'tan bir özür talep edilip edilmeyeceği ya da iki lider arasında bu konuda bir görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Savunma Bakanı Healey: "İngiltere ve NATO müttefikleri, ABD'nin çağrısına karşılık verdi"

İngiltere Savunma Bakanı John Healey de Trump'ın sözlerine tepki göstererek, Afganistan'da hayatını kaybeden İngiliz askerlerinin "kahraman" olduğunu dile getirdi.

Healey, "İngiltere ve NATO müttefikleri, ABD'nin çağrısına karşılık verdi. 450'den fazla İngiliz askeri bu görevde hayatını kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de ana muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin lideri Kemi Badenoch da Trump'ın açıklamalarını "tamamen saçmalık" olarak nitelendirdi.

Badenoch, İngiliz, Kanadalı ve NATO askerlerinin ABD ile birlikte 20 yıl boyunca Afganistan'da savaştığına işaret ederek, bunun bir görüş olmadığını, "fedakarlık" olduğunu ve "saygıyı hak ettiğini" savundu.

Trump: "Onlara hiç ihtiyacımız olmadı"

ABD Başkanı Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Afganistan'da "cephe hattından uzak durduğunu" belirtmiş ve NATO'nun gerektiğinde ABD'nin yanında olup olmayacağından emin olmadığını söylemişti.

Trump, "Onlara hiç ihtiyacımız olmadı. Onlardan hiçbir zaman gerçekten bir şey istemedik. Afganistan'a asker gönderdiklerini söylediler ve gönderdiler de ama biraz geride, cepheden biraz uzakta kaldılar." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Afganistan, İngiltere, Güvenlik, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Afganistan Açıklamaları İngiltere'yi Kızdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 17:26:16. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'ın Afganistan Açıklamaları İngiltere'yi Kızdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.