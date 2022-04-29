Trump'ın avukatı New York'taki duruşmada yeminli ifade verdi - Son Dakika
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Trump'ın avukatı New York'taki duruşmada yeminli ifade verdi

29.04.2022 22:49
Trump'ın avukatı New York'taki duruşmada yeminli ifade verdi

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Alina Habba, Başsavcının istediği belgeleri vermediği konusundaki itirazıyla ilgili mahkemede yeminli ifade vererek müvekkilinin günlük 10 bin dolar ceza ödememesi gerektiğini savundu.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Alina Habba, Başsavcının istediği belgeleri vermediği konusundaki itirazıyla ilgili mahkemede yeminli ifade vererek müvekkilinin günlük 10 bin dolar ceza ödememesi gerektiğini savundu.

Habba, New York'taki duruşmada Manhattan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron'un karşısında verdiği yeminli ifadede, müvekkilinden iş anlaşmalarındaki usulsüzlük iddiaları için istenen belgeleri olmadığı gerekçesiyle mahkemeye sunamadıklarını, bunun itaatsizlik sayılmaması gerektiğini belirtti.

Yargıç Engoron'un, Trump'ın avukatının yeminli ifadesindeki ayrıntı eksikliğini gerekçe göstererek mahkemeye günlük 10 bin dolar ödenmesi yönündeki yaptırımı kaldırmayı reddettiği bildirildi.

Yargıç Arthur Engoron 25 Nisan'da, New York Başsavcısı Letitia James'in talep ettiği belgeleri vermemek için "ayak sürüyen" Trump'ın hareketini "itaatsizlik" sayarak mahkemeye cevap vermediği her gün için 10 bin dolar ceza ödemesine karar vermişti.

Alina Habba 27 Nisan'da, New York yargıcının mahkeme celbini cevapsız bırakmaktan dolayı hakkında verdiği günlük 10 bin dolar "sivil itaatsizlik" cezası kararı için temyize başvurmuştu.

Başsavcı Letitia James ise yazılı açıklamasında temyiz başvurusunu eleştirerek, "Yargıcın kararı ortada ancak daha önce de gördüğümüz bu oyunlar Trump ve organizasyonu hakkındaki soruşturmamızı durdurmayacak." ifadesini kullanmıştı.

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Trump, günlük 10 bin dolarlık 'mahkemeye itaatsizlik' cezası için temyize başvurdu Trump, günlük 10 bin dolarlık 'mahkemeye itaatsizlik' cezası için temyize başvurdu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'ın avukatı New York'taki duruşmada yeminli ifade verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trump'ın avukatı New York'taki duruşmada yeminli ifade verdi - Son Dakika
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