Trump'ın Grönland İddialarına AB Tepkisi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerindeki hak iddialarını "ulusal ve dünya güvenliği için zorunluluk" olarak nitelendirmesi ve NATO müttefiklerine yönelik gümrük vergisi tehditlerine, Avrupa Birliği'nin üst düzey yetkilileri tepki gösterdi. Taraflar konuyu Davos'ta görüşmek üzere anlaşırken, Avrupa'dan egemenliğin pazarlık masasına gelmeyeceği mesajı verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Grönland konusundaki pozisyonundan geri adım atmayacağı sinyali verdi.

ABD Başkanı, Rutte ile "çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini" belirterek, "İsviçre'nin Davos kentinde taraflarla bir toplantı yapılması konusunda anlaştım. Herkese açıkça ifade ettiğim gibi, Grönland ulusal ve dünya güvenliği için zorunludur. Geri dönüş yok, bu konuda herkes hemfikir" ifadelerini kullandı.

"Güç yoluyla barış doktrinini" yineleyen Trump, ABD ordusunun kendi döneminde yeniden inşa edildiğini vurgulayarak, "Dünya barışını sağlayabilecek tek güç biziz" dedi.

Metsola ve Kallas'tan tepki geldi: "Sakinliğimiz zayıflık sanılmasın"

Trump'ın açıklamaları ve gündeme gelen tarife tehditleri, Avrupa Birliği'ni harekete geçirdi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Strazburg'daki Genel Kurul oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin tehditlerinin Arktik güvenliğine katkı sağlamayacağını, aksine durumu riske atacağını belirtti.

Metsola, "Avrupa Birliği, Danimarka ve Grönland halkını desteklemektedir ve bunu kararlılıkla, birlik içinde yapıyoruz" dedi. Grönland ve Danimarka'nın "toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini" belirten Metsola, "Bazıları sakin kararlılığımızı, itidalimizi ve diyaloğumuzu zayıflık sanacaktır. Yanılıyorlar. Tam tersi. Biz Avrupa'yız. Yolumuzu her zaman rasyonel, kendinden emin ve kararlı bir şekilde savunacağız ve bunun için özür dilemeyeceğiz" diye konuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ve Grönlandlı yetkili Vivian Motzfeldt ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ABD'ye mesaj verdi.

Kallas, "Danimarka ve Grönland yalnız değildir" diyerek başladığı açıklamasında, Arktik güvenliğinin transatlantik bir çıkar olduğunu ve ABD'li müttefiklerle tartışılabileceğini belirtti. Ancak Kallas, yönteme itiraz ederek, "Tarife tehditleri bu işi çözmenin yolu değildir. Egemenlik ticarete konu olamaz" dedi.

Avrupa'nın "kavga arayışında olmadığını ancak çıkarlarını korumak için bir dizi araca sahip olduğunu" hatırlatan Kallas, geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Danimarka ve İngiltere Dışişleri'nden Grönland zirvesi

Öte yandan Danimarka, Grönland için diplomatik temaslarını sıklaştırdı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper yaptığı görüşmenin ardından, "Çalkantılı dönemlerde yakın müttefikler çok önemlidir. Arktik'te daha güçlü bir NATO angajmanı ve daha yakın güvenlik iş birliği konusunda hemfikiriz" açıklamasında bulundu.