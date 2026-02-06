Trump'ın Irkçı Paylaşımı Silindi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'ın Irkçı Paylaşımı Silindi

06.02.2026 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Obama çiftine yönelik ırkçı video paylaşımını tepkiler üzerine kaldırdı. Tepkiler büyüyünce silindi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medya hesabındaki, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'ya yönelik "ırkçı" paylaşım silindi.

Trump'ın Truth Social hesabında yayınlanan ve eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı ormanda yaşayan maymunlar gibi gösteren "ırkçı video paylaşımı" tepkiler üzerine kaldırıldı.

Axios platformunda, Beyaz Saray'da çalışan ve gelişmelere aşina bir kaynağın, "Cumhuriyetçi meslektaşlarından da bu paylaşımın kaldırılması için 'çok sayıda' telefon aldığı" bilgilerine yer verildi.

ABD medyasının çeşitli kanallarında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray yetkililerinden biri, söz konusu paylaşımın bir personel tarafından yanlışlıkla paylaşıldığını savundu.

Trump'ın 2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara yer veren videolu paylaşımının sonlarında, Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine giydirildiği görülmüş, paylaşım çeşitli kesimlerden büyük tepki toplamıştı.

California Valisi Gavin Newsom'un medya ofisi tarafından ABD merkezli X firmasının sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Başkanın (Trump) iğrenç davranışı. Her bir Cumhuriyetçi bunu hemen şimdi kınamalı." ifadeleri yer almıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD medyasına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, Başkan Trump'ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral'daki karakterler olarak tasvir eden bir internet mizah videosundan alınmıştır." ifadelerini kullanırken, bu paylaşımla ilgili tepkileri "sahte öfke" olarak değerlendirmişti.

Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott, söz konusu videoyu, "Beyaz Saray'dan gördüğüm en ırkçı şey." sözleriyle eleştirmiş ve Trump'ı paylaşımı silmeye çağırmıştı.

Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yapan Ben Rhodes da X hesabından, Trump'ın paylaşımına tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Barack Obama, Donald Trump, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Irkçı Paylaşımı Silindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
İki ilde kuvvetli yağış Can kayıpları var İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
6 Şubat’ın simge isminin dinmeyen acısı 6 Şubat'ın simge isminin dinmeyen acısı
3 yıldır dinmeyen acı Gece yarısı herkes mezarlığa koştu 3 yıldır dinmeyen acı! Gece yarısı herkes mezarlığa koştu
Saat 04.17’de mezar başında gözyaşlarına boğuldu Saat 04.17'de mezar başında gözyaşlarına boğuldu

21:46
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
21:14
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
20:13
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 22:48:36. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'ın Irkçı Paylaşımı Silindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.