Trump'ın Ordu Kullanımına Yüzde 56 İtiraz
Trump'ın Ordu Kullanımına Yüzde 56 İtiraz

14.01.2026 17:33
Ankete göre Amerikalıların yüzde 56'sı Trump'ın orduyu müdahale için kullanmasını eleştiriyor.

ABD'de yapılan anket, katılımcıların yüzde 56'sının ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere müdahale etmek için orduyu kullanarak "çok ileri gittiğini" düşündüğünü ortaya koydu.

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin 8-11 Ocak döneminde 1203 yetişkinle yaptığı ankette, Amerikalıların ülkelerinin küresel meselelerde aldığı rollere ilişkin görüşleri soruldu.

Buna göre, katılımcıların yüzde 56'sı Trump'ın diğer ülkelere müdahale etmek için ABD ordusunu kullanarak "çok ileri gittiğini", yüzde 35'i müdahalenin uygun seviyede olduğunu ifade etti.

Cumhuriyetçilerin yüzde 71'i Trump'ın ABD ordusunu kullanarak diğer ülkelere müdahale etme konusunda doğru şekilde ilerlediği, Demokratların yüzde 86'sı ABD Başkanı'nın diğer ülkelere müdahaledeki yaklaşımını onaylamadıkları değerlendirmesinde bulundu.

Katılımcıların yüzde 53'ü, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonması da dahil ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin ülkeye yasa dışı uyuşturucu girişini durdurma konusunda iyi bir gelişme olduğuna inandığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 44'ü bunun Venezuela halkı için de iyi bir gelişme olduğunu kaydetti.

Trump'ın Venezuela'daki durumu ele alma şeklini onaylamayan katılımcıların oranı yüzde 57 olurken, ABD Başkanı'nın dış politikadaki genel yaklaşımını onaylamayanların oranı yüzde 61 olarak kayda geçti.

Venezuela'da ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Ordu Kullanımına Yüzde 56 İtiraz - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump'ın Ordu Kullanımına Yüzde 56 İtiraz - Son Dakika
