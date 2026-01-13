Trump'ın Temiz Enerji Hibelerine Yargı Engeli

ABD'de yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin, Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris'i destekleyen eyaletlerdeki projeler için ayrılan yaklaşık 7,6 milyar dolarlık temiz enerji hibelerini iptal etmesinin "yasa dışı" olduğuna karar verdi.

Federal Yargıç Amit Mehta, ABD yönetiminin temiz enerji hibelerini iptal etmesine ilişkin kararını açıkladı.

Yaklaşık 7,6 milyar dolarlık hibe fonlarının iptalinin "Anayasa'nın eşit koruma ilkesini ihlal ettiğini" belirten Mehta, Trump yönetiminin söz konusu hamlesinin "yasa dışı" olduğuna hükmetti.

Mehta, iptal kararının, projelerin 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'a oy vermeyen eyaletlerde bulunmasına dayandığına dikkati çekerek hibe alıcılarının Trump'a verilen seçim desteğine göre hedef alınmasının, kamu yararını nasıl desteklediğine dair herhangi bir gerekçe sunulmadığını kaydetti.

Karar, 16 eyalette yürütülen temiz enerji projelerini kapsıyor

Enerji Bakanlığı Sözcüsü Ben Dietderich ise mahkemenin bu kararına katılmadıklarını belirterek yetkililerin "fonları tek tek değerlendiren ve vergi mükelleflerinin paralarının harcanmaya devam edilmesini haklı çıkarmak için gerekli standartları karşılamadıklarını belirleyen" inceleme sürecini desteklediklerini ifade etti.

Hibelerin iptaline yönelik kararın California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Vermont ve Washington dahil, 2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Harris'i desteklediği belirtilen 16 eyalette yürütülen temiz enerji projelerini kapsadığı belirtiliyor.

Kesintiler kapsamında hidrojen teknolojisi ve üretiminin hızlandırılmasını amaçlayan California'daki hidrojen merkezi için ayrılan 1,2 milyar dolarlık fon iptal edilirken Texas'taki bir hidrojen projesi ile Batı Virginia, Ohio ve Pensilvanya'yı kapsayan 3 eyaletli bir projenin ise kesintilerden muaf tutulduğu aktarılıyor.