Trump, İran'a Askeri Seçenekler Üzerine Baskı Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump, İran'a Askeri Seçenekler Üzerine Baskı Yapıyor

21.01.2026 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump'ın, İran'a yönelik askeri seçenekler üzerinde danışmanlarına baskı yaptığı iddia edildi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "kararlı" askeri seçenekler konusunda danışmanlarına baskı uygulamayı sürdürdüğünü iddia etti.

WSJ'nin haberinde, ABD'nin, İran'a saldırı planlarını rafa kaldırmadığı, bölgeye askeri unsurlarını yönlendirmeye devam ettiği öne sürüldü.

Gazeteye konuşan ABD hükümetinden yetkililer, Trump'ın, danışmanlarına İran'a yönelik askeri seçenekler konusunda baskı yapmaya devam ettiğini belirtti.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, Trump'ın İran'a yönelik olası operasyondan beklediği etkiyi açıklarken defalarca "kararlı" kelimesini kullandığını aktardı.

Yetkililer, Trump'ın henüz saldırı emri vermediğini ve nihai kararının belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Öte yandan, bölgeye ek hava savunma sistemleri yönlendirileceğini kaydeden yetkililer, bunlar arasında Patriot ve THAAD sistemlerinin de bulunacağını ifade etti.

Geçen hafta bölgede saldırı için yeterince askeri unsur bulunmadığını anlatan yetkililer, Orta Doğu'ya daha fazla sevkiyatla ABD'nin saldırı seçeneklerinin artacağına işaret etti.

Trump dün İran'da çok sayıda göstericinin "infazlarının" Tahran'a yaptığı uyarı sebebiyle durdurulduğu yönündeki iddiasını yineleyerek, "Bundan sonra İran'da neler olacağını bekleyip görmek zorundayız." demişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, İran'a Askeri Seçenekler Üzerine Baskı Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı Barrack’ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:34
Canice katledilen Atlas’ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 11:22:23. #7.11#
SON DAKİKA: Trump, İran'a Askeri Seçenekler Üzerine Baskı Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.