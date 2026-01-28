Trump İran'a Sert Mesaj Gönderdi - Son Dakika
Trump İran'a Sert Mesaj Gönderdi

28.01.2026 15:58
Trump, İran'a büyük bir filo gönderildiğini ve yeniden saldırının daha kötü olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Umarım İran çabucak masaya gelir ve adil ve dengeli bir anlaşma yapar. İran'a yönelik büyük bir yıkım yaşandı. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a sert mesajlar gönderdi. "İran'a doğru devasa bir filo ilerliyor" diyen Trump, "Çok hızlı, büyük güçle, coşkuyla ve kararlılıkla hareket ediyor. Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln liderliğinde ilerliyor. Venezuela'ya yapıldığı gibi, bu filo da görevini hızla ve gerekirse şiddet kullanarak yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli" ifadelerini kullandı.

"İran'a yönelik büyük bir yıkım yaşandı"

Trump açıklamasında, "Umarım İran çabucak masaya gelir ve adil ve dengeli bir anlaşma yapar. Nükleer silahlar yok. Tüm taraflar için iyi olan bir anlaşma. Zaman daralıyor. Daha önce İran'a söylediğim gibi anlaşma yapın. Yapmadılar ve 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' oldu. İran'a yönelik büyük bir yıkım yaşandı. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak. Bunun tekrar olmasına izin vermeyin" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Dış Politika, Politika, Güvenlik, Savunma, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

16:44
Rusya’da Şara ile bir araya gelen Putin: Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz
Rusya'da Şara ile bir araya gelen Putin: Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz
16:22
İddianame kabul edildi: İşte ’Cehennem Necati’ için istenen ceza
İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
