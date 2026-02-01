Trump: İran ile Temas Halindeyiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ciddi şekilde temas halinde olduklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi o yöne doğru ilerleyen çok büyük ve güçlü gemilerimiz var. Ayrıntı veremem. Ama umarım kabul edilebilir bir anlaşmaya varırlar. Ciddi şekilde bizimle temas halindeler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'dan Florida'ya giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran konusunda somut bir gelişme olup olmadığı yönündeki soruya kesin yanıt vermeyen Trump, "Yani bunu size kesin olarak söyleyemem. Ama bildiğiniz gibi o yöne doğru ilerleyen çok büyük ve güçlü gemilerimiz var. Ayrıntı veremem. Ama umarım kabul edilebilir bir anlaşmaya varırlar" değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman'ın ABD'nin geri adım atmasının İran'ı daha da cesaretlendireceği şeklindeki ifadeleri hatırlatılan Trump, "Bazıları böyle düşünüyor, bazıları düşünmüyor" dedi.

İran'ın ABD ile anlaşmaya varması gerektiğini yineleyen Trump, "Eğer nükleer silah içermeyen, herkesi tatmin edecek, müzakere edilmiş bir anlaşma yapılabiliyorsa, bunu yapmalılar. Ama bunu başarıp başaramayacaklarını bilmiyorum. Yine de bizimle görüşüyorlar. Ciddi şekilde bizimle temas halindeler" diye konuştu. Farklı seçeneklerin masada olduğunu belirten Trump, "Şu anda İran'la ilgili pek çok şey oluyor. O yöne doğru ilerleyen çok güçlü ve büyük bir filomuz var ve İran da bizimle görüşüyor. Yani birçok şey olabilir" dedi.

Trump Epstein belgeleri hakkında konuştu

Trump, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder ABD'li milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki kamuoyuna açıklanan son belgeler ile ilgili bir soruya da yanıt verdi. Epstein'in gazeteci ve yazar Michael Wolff ile kendisi hakkında yaptığı konuşmalara atıfta bulunan Trump, "Bu, Wolff adlı bir yazarın, Epstein ile birlikte bana zarar vermek için komplo kurduğunu gösteriyor. Ben kendim görmedim ama çok önemli bazı kişiler bana bunun yalnızca beni aklamakla kalmadığını, hatta insanların özellikle de radikal solun umduğunun tam tersini ortaya koyduğunu söyledi. Üçüncü sınıf bir yazar olan Wolff'un, Jeffrey Epstein ile birlikte bana siyasi ya da başka şekilde zarar vermek için iş birliği yaptığı anlaşılıyor. Bu oldukça açık ve net şekilde ortaya çıktı. Bu yüzden muhtemelen Wolff'a dava açacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Trump: "Çin, petrol almak için Venezuela'ya gelebilir"

Venezuela ile varılan petrol anlaşması hatırlatılan Trump, "Venezuela'nın petrol kar payı ne olacak" şeklindeki soruya "Henüz bunu tartışmadık ama Venezuela liderliği ile çok iyi geçiniyoruz" yanıtını verdi. Venezuela'nın mevcut yönetiminin çok iyi bir iş çıkardığını söyleyen Trump, "Çok fazla petrol satacağız; biz biraz alacağız, onlar çok alacak. Şu an çok iyi durumdalar. Şimdiye kadar hiç olmadığı kadar para kazanacaklar ve bu bizim için de faydalı olacak. Venezuela gerçekten toparlanacak diye düşünüyorum. Biliyorsunuz, ben Venezuela'nın hava sahasını açtım ki artık Venezuela'dan insanlar buraya (ABD'ye) gelebilsinler. İlk kez Venezuela'ya geri dönebilecekler ve belki orada kalabilecekler ya da kısa süreliğine akrabalarını görebilecekler" ifadelerini kullandı.

Çin'in Venezuela'ya yaptığı yatırımları geri alıp alamayacağı sorusuna kesin yanıt vermekten kaçınan Trump, "Bilmiyorum. Ama Çin buraya gelip çok iyi bir petrol anlaşması yapabilir. Çin'i memnuniyetle karşılarız. Zaten bir anlaşma yaptık. Hindistan da geliyor ve Venezuela'dan petrol alacak, İran'dan değil. Yani bu anlaşmanın konsepti hazır. Ama Çin, petrol almak için buraya gelebilir" dedi.

"Küba bizimle anlaşma yapmak isteyecek"

Venezuela'daki yönetim değişikliğinin ardından Küba'nın da ABD ile anlaşma yapmak isteyeceğini belirten Trump, "Sanırım onlar bize gelip bir anlaşma yapmak isteyeceklerdir. Böylece Küba tekrar özgür olur. Bize gelecekler, bir anlaşma yapacaklar. Ama Küba gerçekten bir sorun yaşıyor. Sorunları var. Küba'dan çok insan tanıyorum, ama şu anda ABD'de olan ve Küba'ya geri dönmek isteyen birçok insan var ve bunu çözüme kavuşturmak istiyoruz" diye konuştu.

"Küba'dan ne görmek istiyorsunuz? Yani, böyle bir anlaşma yapmak için ne görmeniz gerekiyor" sorusuna yanıt veren Trump, "Sanırım Küba ile bir anlaşma yapacağız. Biliyorsunuz, nazik olacağız. Küba için kötü bir durum var. Paraları yok, petrol yok. Venezuela'dan gelen para ve petrol vardı ama artık hiç gelmiyor. Meksika Devlet Başkanı (Claudia Sheinbaum) çok iyiydi. Dedim ki 'bakın, oraya petrol göndermenizi istemiyoruz' ve artık petrol göndermiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Çin'in Kanada'yı ele geçirmesini istemiyoruz"

Kanada'nın Çin ile ticaret anlaşması yapmasına karşı olduğunu belirten Trump, "Eğer Çin'le bir anlaşma yaparlarsa, biz de çok ciddi bir karşılık veririz" uyarısında bulundu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile çok iyi bir ilişkisinin olduğunu hatırlatan Trump, "Ama Çin'in Kanada'yı ele geçirmesini istemiyoruz. Böyle bir anlaşma yaparlarsa Çin Kanada'yı ele geçirir. Yapacakları ilk şey de buz hokeyini bitirmek olur" şeklinde konuştu.

"Çin'de tek patron Xi"

Çin ordusundaki bazı üst düzey generallere yönelik soruşturmalar hatırlatılan Trump, bu konuda net bir yorum yapmaktan kaçındı. Xi'nin ülke yönetimindeki gücüne dikkat çeken Trump, "Benim açımdan bakarsanız, Çin'de tek bir patron var: Başkan Xi. Muhatap olduğum kişi o" dedi.

Trump, "Tayvan konusunda bir endişeniz var mı" sorusu üzerine ise, "Bence Başkan Xi patron. Ben durumu çok yakından izliyorum ve Xi Çin'de oldukça saygı görüyor. Patron o" değerlendirmesinde bulundu.

"Grönland konusunda anlaşmaya varacağız"

Bir soru üzerine Grönland'ın kontrolü konusundaki potansiyel anlaşmaya değinen Trump, "Bir müzakere süreci başlattık ve sanırım büyük ölçüde üzerinde anlaşmaya varıldı. Yani onlar da bunu yapmamızı istiyor. Herkes için iyi bir anlaşma olacağını düşünüyorum. Aslında ulusal güvenlik açısından çok önemli bir anlaşma. Gerçekten çok önemli. Sanırım orada bir anlaşmaya varacağız" diye konuştu. - WASHINGTON