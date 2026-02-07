Trump, Irkçı Videoyu Sildi Ama Hatalı Olmadığını Söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump, Irkçı Videoyu Sildi Ama Hatalı Olmadığını Söyledi

07.02.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Obama'yı maymun olarak tasvir eden videoyu sildi ama pişman olmadı. Tepkiler çığ gibi büyüdü.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı maymun olarak tasvir eden ırkçı videoyu sosyal medyada paylaşmasının ardından gelen tepkiler nedeniyle videoyu silerken, gazetecilere yaptığı açıklamada "Hata yapmadım" dedi.

Trump'ın, Truth Social hesabından paylaştığı ve 2020 başkanlık seçimlerine ilişkin iddiaları içeren 62 saniyelik bir videonun sonuna eklenen söz konusu görüntü, Trump'ın siyah Amerikalılar ve diğer azınlıklar hakkında kullandığı aşağılayıcı dilin son örneği olarak değerlendirildi ve ABD kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

ABD Başkanı başkanlık uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, videonun tamamını izlemediğini savundu ve "Sadece başını gördüm, Georgia eyaletinde seçim hilesiyle ilgiliydi" dedi. ABD Başkanı videonun ekibi tarafından da kontrol edilmeden paylaşıldığını söyledi. Beyaz Saray kaynakları paylaşımın Trump'ın bilgisi dışında yapıldığını savunarak sorumluluğu ismi açıklanmayan bir personele yükledi.

Videonun paylaşılmasının hemen ardından Trump'ın sözcüsü Karoline Leavitt ise videoyu eleştirenleri "sahte bir öfke" yaratmakla suçladı. Ancak kısa süre içinde Cumhuriyetçi Parti içinden gelen sert tepkiler Beyaz Saray'ı geri adım atmaya zorladı.

Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott, söz konusu paylaşımı "Bu Beyaz Saray'dan gördüğüm en ırkçı şey" olarak niteleyerek videonun kaldırılması çağrısında bulundu. Temsilciler Meclisi üyeleri Mike Lawler ve Michael Turner da paylaşımın "son derece saldırgan ve kabul edilemez" olduğunu söyledi. Mississippi Senatörü Roger Wicker, Trump'ın videoyu silmesi ve özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Yaklaşık 12 saat sonra Trump videoyu hesabından kaldırdı. Ancak buna rağmen ABD Başkanı herhangi bir pişmanlık ifadesi kullanmadı. Obama ailesi ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

Kaynak: ANKA

Barack Obama, Donald Trump, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Irkçı Videoyu Sildi Ama Hatalı Olmadığını Söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş
MİT’in Mossad operasyonu kamerada Casuslar böyle gözaltına alınmış MİT'in Mossad operasyonu kamerada! Casuslar böyle gözaltına alınmış
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu

11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
09:44
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
08:54
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
02:14
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 11:26:16. #7.11#
SON DAKİKA: Trump, Irkçı Videoyu Sildi Ama Hatalı Olmadığını Söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.