Trump, Irkçı Videoyu Sildi Ama Hatalı Olmadığını Söyledi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı maymun olarak tasvir eden ırkçı videoyu sosyal medyada paylaşmasının ardından gelen tepkiler nedeniyle videoyu silerken, gazetecilere yaptığı açıklamada "Hata yapmadım" dedi.

Trump'ın, Truth Social hesabından paylaştığı ve 2020 başkanlık seçimlerine ilişkin iddiaları içeren 62 saniyelik bir videonun sonuna eklenen söz konusu görüntü, Trump'ın siyah Amerikalılar ve diğer azınlıklar hakkında kullandığı aşağılayıcı dilin son örneği olarak değerlendirildi ve ABD kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

ABD Başkanı başkanlık uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, videonun tamamını izlemediğini savundu ve "Sadece başını gördüm, Georgia eyaletinde seçim hilesiyle ilgiliydi" dedi. ABD Başkanı videonun ekibi tarafından da kontrol edilmeden paylaşıldığını söyledi. Beyaz Saray kaynakları paylaşımın Trump'ın bilgisi dışında yapıldığını savunarak sorumluluğu ismi açıklanmayan bir personele yükledi.

Videonun paylaşılmasının hemen ardından Trump'ın sözcüsü Karoline Leavitt ise videoyu eleştirenleri "sahte bir öfke" yaratmakla suçladı. Ancak kısa süre içinde Cumhuriyetçi Parti içinden gelen sert tepkiler Beyaz Saray'ı geri adım atmaya zorladı.

Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott, söz konusu paylaşımı "Bu Beyaz Saray'dan gördüğüm en ırkçı şey" olarak niteleyerek videonun kaldırılması çağrısında bulundu. Temsilciler Meclisi üyeleri Mike Lawler ve Michael Turner da paylaşımın "son derece saldırgan ve kabul edilemez" olduğunu söyledi. Mississippi Senatörü Roger Wicker, Trump'ın videoyu silmesi ve özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Yaklaşık 12 saat sonra Trump videoyu hesabından kaldırdı. Ancak buna rağmen ABD Başkanı herhangi bir pişmanlık ifadesi kullanmadı. Obama ailesi ise konuya ilişkin yorum yapmadı.