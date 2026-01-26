Trump, Minneapolis Olaylarını Demokratlara Yıktı - Son Dakika
Trump, Minneapolis Olaylarını Demokratlara Yıktı

26.01.2026 09:21
Trump, iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tutarak, işbirliği çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulan iki kişinin hayatını kaybetmesinden Demokratları sorumlu tuttu.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Eski Başkan Joe Biden döneminde suça karışmış on binlerce düzensiz göçmenin ülkeye girdiğini öne süren Trump, göreve geldikten sonra büyük çaplı sınır dışı etme operasyonları başlattığını ve bu uygulamaların Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletlerde sorunsuz ilerlediğini belirtti.

Demokratlar tarafından yönetilen eyaletlerin ICE ile işbirliği yapmayı reddederek operasyonları engellediğini ve bu durumun tehlikeli ortam yarattığını savunan Trump, "Demokratların yol açtığı kaosun sonucu olarak iki ABD vatandaşı hayatını kaybetti." görüşünü paylaştı.

Demokratlara işbirliği çağrısı

Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey başta olmak üzere Demokrat yetkililere seslenen Trump, "Bölünme, kaos ve şiddetin ateşini körüklemek yerine, ulusumuzun yasalarını uygulamak için Trump yönetimi ile resmen işbirliği yapın." ifadesini kullandı.

Eyalet hapishanelerinde tutulan tüm suç işlemiş düzensiz göçmenlerin, aktif arama emri bulunan kişilerle derhal sınır dışı edilmek üzere federal makamlara teslimini isteyen Trump, yerel güvenlik güçlerinin, düzensiz göçmenlerin yakalanması ve gözaltına alınması konusunda federal kolluk kuvvetlerine yardımcı olması gerektiğini belirtti.

Trump, ayrıca ABD Kongresine "tüm bu sorunların kaynağı olan sığınak şehirleri" sonlandıracak yasayı geçirme çağrısı yaparak, "Amerikan şehirleri, sadece yasa düzeyine uyan vatandaşlar için güvenli sığınaklar olmalı, ülkemizin kanunlarını ihlal eden yasa dışı göçmen suçlular için değil." değerlendirmesinde bulundu.

Olay

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında ve Minneapolis sakini beyaz olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
