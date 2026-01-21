Trump: Rusya ve Ukrayna Anlaşmaya Yakın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump: Rusya ve Ukrayna Anlaşmaya Yakın

21.01.2026 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Rusya ve Ukrayna'nın anlaşma yapmada aptallık edeceğini belirtti, barış çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'nın şu an "anlaşma yapabilecekleri bir noktada" olduklarını, anlaşmaya yanaşmamalarının "aptallık" olacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 56'ncısı düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Moderatörün sorusu üzerine Rusya ile Ukrayna arasındaki durumu değerlendiren Trump, "Şu anda bir araya gelip bir anlaşma yapabilecekleri bir noktaya geldiklerine inanıyorum ve eğer yapmazlarsa aptaldırlar. Bu ikisi için de geçerli ve aptal olmadıklarını biliyorum." dedi.

Trump, iki ülke arasında bir anlaşmaya "makul derecede yakın" olunduğunu ifade ettiği konuşmasında, cephede yaşanan drone savaşında her hafta "binlerce insanın öldüğünü", bunun bir an önce durdurulması gerektiğini belirtti.

"Bu, bir kelime kullanmak gerekirse, kan banyosu. Korkunç." diyen Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında "muazzam bir nefret" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, "Bu, anlaşmalar için iyi değil. Anormal bir nefretle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bununla birlikte, Rusya'nın bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum. Ukrayna'nın da bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum ve bir anlaşma yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Orta Doğu'da barışın sağlandığını düşünüyorum"

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'da, bazı sorunların henüz tam olarak çözülmemiş olmasına rağmen genel anlamda bir barışın tesis edildiğini ifade etti.

Trump, "Orta Doğu'da barış olduğunu düşünüyorum. Hamas gibi bazı küçük durumlar var ve Hamas silahlarını bırakmayı kabul etti. Biliyorsunuz, onlar ellerinde silahla doğdular, bu yüzden bunu yapmak kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın anlaşmayı kabul ettiğine değinen Trump, yaklaşık üç hafta içinde bu konunun netleşeceğini belirtti.

ABD Başkanı, aksi durumda, Hamas'ın "çok hızlı bir şekilde yok edileceğini" vurguladı.

Orta Doğu'da barışın sağlanmasının İran'ın vurulmasıyla mümkün olduğunu ileri sürdü

Başkan Donald Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılar sayesinde Orta Doğu'da barışın sağlandığını öne sürdü.

"Yani, işimizi yaptık. Bunu yapmasaydık, Orta Doğu'da asla barış olmazdı." diyen Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerin "asla hiçbir şey imzalayamayacaklarını" savundu.

İran'ı "karanlık bir bulut" olarak tanımlayan Trump, konuşmasında "Eğer onları ortadan kaldırmasaydık, nükleer silaha sahip olacaktı. İki ay içinde nükleer silaha sahip olmaya çok yakındılar. Biz onlara sert bir darbe indirdik ve bu tam bir yok etme operasyonuydu." ifadelerine yer verdi.

Trump, "Bir zorba vardı, zorba İran'dı, Orta Doğu'da yıllarca zorba olarak anılıyordu, artık Orta Doğu'nun zorbası değiller." dedi.

Kaynak: AA

Donald Trump, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: Rusya ve Ukrayna Anlaşmaya Yakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berlin’de Türkiye Büyükelçiliği’ne saldırı Berlin'de Türkiye Büyükelçiliği'ne saldırı
Otoparkta büyük panik Alev alev yandı Otoparkta büyük panik! Alev alev yandı
Ülkesindeki problem için Erdoğan’ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım
Real Madrid taraftarından Vinicus Junior’a protesto Real Madrid taraftarından Vinicus Junior'a protesto
Katy Perry ve Justin Trudeau Davos’ta el ele Katy Perry ve Justin Trudeau Davos'ta el ele
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmalarını içeren kitap çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarını içeren kitap çıktı

20:06
Şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisi Kervan Eminoğlu, cinayeti azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı
Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu, cinayeti azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı
19:37
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
19:34
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı takibe aldı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı
19:29
ABD Suriye’deki 7 bin DEAŞ’lı mahkumu Irak’a nakledecek
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek
19:28
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 20:16:42. #7.11#
SON DAKİKA: Trump: Rusya ve Ukrayna Anlaşmaya Yakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.