Trump: Rusya ve Ukrayna Anlaşmaya Yakın

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'nın şu an "anlaşma yapabilecekleri bir noktada" olduklarını, anlaşmaya yanaşmamalarının "aptallık" olacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 56'ncısı düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Moderatörün sorusu üzerine Rusya ile Ukrayna arasındaki durumu değerlendiren Trump, "Şu anda bir araya gelip bir anlaşma yapabilecekleri bir noktaya geldiklerine inanıyorum ve eğer yapmazlarsa aptaldırlar. Bu ikisi için de geçerli ve aptal olmadıklarını biliyorum." dedi.

Trump, iki ülke arasında bir anlaşmaya "makul derecede yakın" olunduğunu ifade ettiği konuşmasında, cephede yaşanan drone savaşında her hafta "binlerce insanın öldüğünü", bunun bir an önce durdurulması gerektiğini belirtti.

"Bu, bir kelime kullanmak gerekirse, kan banyosu. Korkunç." diyen Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında "muazzam bir nefret" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, "Bu, anlaşmalar için iyi değil. Anormal bir nefretle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bununla birlikte, Rusya'nın bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum. Ukrayna'nın da bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum ve bir anlaşma yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Orta Doğu'da barışın sağlandığını düşünüyorum"

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'da, bazı sorunların henüz tam olarak çözülmemiş olmasına rağmen genel anlamda bir barışın tesis edildiğini ifade etti.

Trump, "Orta Doğu'da barış olduğunu düşünüyorum. Hamas gibi bazı küçük durumlar var ve Hamas silahlarını bırakmayı kabul etti. Biliyorsunuz, onlar ellerinde silahla doğdular, bu yüzden bunu yapmak kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın anlaşmayı kabul ettiğine değinen Trump, yaklaşık üç hafta içinde bu konunun netleşeceğini belirtti.

ABD Başkanı, aksi durumda, Hamas'ın "çok hızlı bir şekilde yok edileceğini" vurguladı.

Orta Doğu'da barışın sağlanmasının İran'ın vurulmasıyla mümkün olduğunu ileri sürdü

Başkan Donald Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılar sayesinde Orta Doğu'da barışın sağlandığını öne sürdü.

"Yani, işimizi yaptık. Bunu yapmasaydık, Orta Doğu'da asla barış olmazdı." diyen Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerin "asla hiçbir şey imzalayamayacaklarını" savundu.

İran'ı "karanlık bir bulut" olarak tanımlayan Trump, konuşmasında "Eğer onları ortadan kaldırmasaydık, nükleer silaha sahip olacaktı. İki ay içinde nükleer silaha sahip olmaya çok yakındılar. Biz onlara sert bir darbe indirdik ve bu tam bir yok etme operasyonuydu." ifadelerine yer verdi.

Trump, "Bir zorba vardı, zorba İran'dı, Orta Doğu'da yıllarca zorba olarak anılıyordu, artık Orta Doğu'nun zorbası değiller." dedi.