Trump Savcılara Sert Eleştiriler Yöneltti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump Savcılara Sert Eleştiriler Yöneltti

14.01.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte savcıları 'etkisiz' buldu ve eleştirilerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, federal savcıları "etkisiz" olarak nitelendirdiği ve bazı davalarda yeterince hızlı hareket etmediklerinden şikayet ettiği ileri sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini belirtmek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'de savcılık ofislerinin başında bulunan savcılar, geçen hafta Beyaz Saray'da düzenlenen sembolik bir fotoğraf çekimi etkinliğine katıldı.

Etkinlik, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Haziran 2025'te Fed ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkin verdiği ifade kapsamında kuruma büyük jüri celpleri göndermesinden hemen önce düzenlendi.

Etkinlikte, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin fotoğraf çekimine katılanları tanıtmasının ardından Trump, savcılara yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Trump'ın savcıları "etkisiz" olmakla suçladığı ve bu durumun Bondi ile Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın işlerini yapmasını zorlaştırdığını söylediği iddia edildi.

Etkinlikte bazı savcıları yetki alanlarına göre eleştiren Trump'ın, kendisini ihanete uğramış hissettiğini dile getirdiği öne sürüldü.

Trump'ın, etkinlikte, Adalet Bakanlığı tarafından ipotek dolandırıcılığına karışıp karışmadığı araştırılan California'nın Demokrat Senatörü Adam Schiff hakkında henüz dava açılmamış olmasından da yakındığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı yorum talebini Beyaz Saray'a yönlendirdi ancak Beyaz Saray sorulara henüz yanıt vermedi.

Powell, "cezai iddianame tehdidi" aldığını açıklamıştı

Fed Başkanı Jerome Powell, Adalet Bakanlığının Fed'e büyük jüri celbi tebliğ ettiğini duyurmuştu.

Celbin Haziran 2025'te Senatonun Bankacılık Komitesinde verdiği ifadeyle bağlantılı bir "cezai iddianame tehdidi" içerdiğini aktaran Powell, söz konusu ifadesinin kısmen tarihi Fed ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkin olduğunu anımsatmıştı.

Powell, Fed Başkanı dahil hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını vurgulayarak, "Ancak bu benzeri görülmemiş eylem, yönetimin tehditleri ve süregelen baskısı bağlamında daha geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Beyaz Saray, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump Savcılara Sert Eleştiriler Yöneltti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
11:20
Çin’den Trump’ın İran tehdidine jet yanıt
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:54:52. #7.11#
SON DAKİKA: Trump Savcılara Sert Eleştiriler Yöneltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.