Son Dakika Haberleri: Trump, Suudi Arabistan'ın ilk kadın büyükelçisini kabul etti
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Trump, Suudi Arabistan'ın ilk kadın büyükelçisini kabul etti

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın ilk kadın büyükelçisi Prenses Rima Bint Bandar'ı dün Beyaz Saray'da kabul etti.

Trump, Suudi Arabistan'ın ilk kadın büyükelçisini kabul etti, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın ilk kadın büyükelçisi Prenses Rima Bint Bandar'ı dün Beyaz Saray'da kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın ilk kadın büyükelçisi Prenses Rima Bint Bandar'ı dün kabul etti. Beyaz Saray'da gerçekleşen kabulde Prenses Rima, Suudi Arabistan büyükelçisi olarak Trump'a güven mektubunu sundu.

Prenses Rima Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki ülkenin bölgesel ve küresel düzeyde tüm güçlüklerin üstesinden geldiğini, Suudi Arabistan Krallığı ile ABD arasındaki ortak güvenin iki ülkenin çıkarları için şart olduğunu ifade etti. Prenses Rima paylaşımında, "Bugün Suudi Arabistan Büyükelçisi olarak Trump'a güven mektubunu sundum. Ülkemin ve vatandaşlarının çıkarlarına hizmet etmek ve stratejik ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla her türlü çabayı göstermek için Tanrı'nın yardımı ile çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Prenses Rima Bint Bandar 23 Şubat 2019'da Suudi Büyükelçisi olarak ABD'ye atandı. 2016 yılında Suudi Spor Genel Müdürlüğü Kadın İdaresi Başkanlığı yapan Prenses Rima, Suudi Arabistan'ın ilk kadın büyükelçisi olma unvanına sahip. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:12 Kaynak: İHA
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