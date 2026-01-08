Trump’tan 66 Kuruluşa Çekilme Kararı - Son Dakika
Dünya

Trump'tan 66 Kuruluşa Çekilme Kararı

Trump’tan 66 Kuruluşa Çekilme Kararı
08.01.2026 11:00
ABD Başkanı Trump, 66 uluslararası kuruluştan geri çekilme kararnamesi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında 31 Birleşmiş Milletler kuruluşunun da olduğu toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin geri çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Başkan Donald Trump, artık Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyen 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin çekilmesini emreden bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Söz konusu kararname; tüm yürütme departmanları ve kurumlarına, ABD'nin ulusal çıkarlarına, güvenliğine, ekonomik refahına veya egemenliğine aykırı faaliyet gösteren 35 Birleşmiş Milletler (BM) dışı kuruluş ve 31 BM kuruluşuna katılımını ve mali desteğini durdurma talimatı vermektedir" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin hangi kuruluşlardan geri çekileceğinin bilgisi ise açıklamada yer almadı.

Kaynak: DHA

