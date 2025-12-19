ABD'den çarpıcı Suriye kararı! Trump resmen imzayı attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'den çarpıcı Suriye kararı! Trump resmen imzayı attı

ABD\'den çarpıcı Suriye kararı! Trump resmen imzayı attı
19.12.2025 03:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasını da kapsayan 901 milyar dolarlık 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen imza töreninde, dev savunma bütçesini imzalayarak yasalaştırdı. 901 milyar dolarlık söz konusu savunma bütçe yasası, aynı zamanda Suriye yaptırımlarını içeren Sezar Yasası'nın kaldırılmasını da öngörüyordu. Böylece Trump'ın imzasıyla Suriye yaptırımları resmen kaldırılmış oldu.

SEZAR YASASI YÜRÜRLÜKTEN KALKIYOR

2026 savunma bütçesinde en dikkati çeken unsurlardan biri, 2019 yılında kabul edilen ve Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın iptal edilmesi oldu. Bu yılki metne eklenen bir düzenleme, tasarının yasalaşmasıyla birlikte Sezar Yasası'nın resmen yürürlükten kalkması anlamına geliyor. Tasarıda, yaptırımların kaldırılması bazı şartlara dayandırılırken, bu kapsamda ABD Başkanı'nın konuya ilişkin ilk raporunu 90 gün içinde, ardından 4 yıl boyunca her 180 günde bir olmak üzere ilgili Kongre komitelerine sunması öngörülüyor.

2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, Beşşar Esed yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu. Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.

SAVUNMA BÜTÇESİNDE RUSYA VE ÇİN DETAYI

Savunma bütçesinde dikkati çeken unsurlardan biri, tasarıda, ABD'nin Rusya ve Çin ile askeri anlamda rekabet unsurlarını güçlendirecek yönde birçok başlığın yer alması oldu. Buna göre bütçede, Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık bir savunma yardım öngörülüyor. Bu bütçe kapsamında, Ukrayna ordusu için silah tedarik eden ABD şirketlerine ödeme yapılıyor.

Buna ilaveten tasarı, Pentagon'un, Avrupa genelinde görev yapan ABD askerlerinin sayısının 76 binin altına düşürmesini de engelleyen bir bölüm içeriyor.

NDAA ayrıca, Amerikalıların ve ABD şirketlerinin Çin ile hassas teknolojileri içeren tüm işlemlerinde Hazine Bakanlığına bildirimde bulunmalarını zorunlu kılıyor. Savunma bütçesi ayrıca, bazı Çinli biyoteknoloji şirketlerinin federal fon almayı yasaklayan "Biyogüvenlik Yasası"nı da kapsıyor. Söz konusu yasa tasarısı Tayvan'a 1 milyar dolarlık savunma fonu sağlarken, yine ABD'nin bölgedeki önemli müttefiklerinden Filipinler'e de 1,5 milyar dolarlık destek öngörüyor.

İSRAİL'E DESTEK SÜRÜYOR

Tasarı, Demir Kubbe ve Davud'un Sapanı gibi İsrail'in yoğun kullandığı füze savunma programlarının tam finansmanı da dahil olmak üzere İsrail'e kapsamlı savunma desteği içeriyor. Metinde ABD'nin, İsrail'in savunma üretim ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olup olmadığının da sürekli olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Öte yandan 2026 savunma bütçe tasarısı, Irak'a karşı 1991 ve 2002 yıllarında alınan Askeri Güç Kullanma Yetkisi'ni (AUMF) kaldırıyor.

Kaynak: AA

Ulusal Savunma, Donald Trump, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Savunma, Ekonomi, İsrail, Suriye, Güncel, Sezar, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den çarpıcı Suriye kararı! Trump resmen imzayı attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park’ta 221 gün sonra kaybetti Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park'ta 221 gün sonra kaybetti
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız
ABD uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurdu 4 kişi hayatını kaybetti ABD uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti
Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı Piyasadan toplatılıyor Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü Eşi gözaltına alındı Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı
Türkiye’de de satışı vardı 162 yıllık tekstil devi iflas etti Türkiye'de de satışı vardı! 162 yıllık tekstil devi iflas etti

07:45
26 şirkete “kara para“ operasyonu Çok sayıda gözaltı var
26 şirkete "kara para" operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
07:28
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış
07:13
Bakan Fidan “Sabrımız tükeniyor“ dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi
Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi
06:22
İsrail ile BAE arasındaki gizli anlaşma ifşa oldu Tarihi bir imza atmışlar
İsrail ile BAE arasındaki gizli anlaşma ifşa oldu! Tarihi bir imza atmışlar
03:20
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
23:50
Habertürk çalışanı bir bir anlattı: Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi
Habertürk çalışanı bir bir anlattı: Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2025 08:24:46. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'den çarpıcı Suriye kararı! Trump resmen imzayı attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.