BBC

Trump'tan Gazze için yeni plan

14.01.2026 22:44
ABD, Gazze'de teknokrat hükümet kurma planının ikinci aşamasını duyurdu, Hamas'a uyarı yapıldı.

Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı'nın Gazze'deki savaşı sona erdirme planının ikinci aşamasının başladığını ve bölgede teknokrat bir Filistin hükümetinin kurulacağını duyurdu.

Witkoff'un açıklamasına göre ikinci aşama, Gazze'nin yeniden inşasını, tümüyle savaşçılardan arındırılmasını, Hamas ve diğer Filistinli grupların silahsızlandırılmasını da kapsıyor.

"ABD, Hamas'ın yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesini bekliyor" diye uyaran Witkoff, bu yükümlülükler arasında ölen son İsrailli rehinenin cesedinin iadesinin de bulunduğunu belirtti.

"Buna uyulmaması ciddi sonuçlar doğuracaktır" diye ekledi.

ABD'nin açıklamasının ardından, arabulucular Türkiye, Mısır ve Katar, "Gazze Şeridi'ni Yönetmek İçin Filistin Teknokrat Komitesi" olarak adlandırdıkları oluşumun kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Bunun "istikrarı pekiştirme ve insani durumu iyileştirme çabalarını güçlendirmeye katkıda bulunacağını" belirttiler.

Bu açıklamaya göre, 15 üyeli bu komitenin başkanlığını, işgal altındaki Batı Şeria'nin bazı kısımlarını yöneten Filistin Yönetimi'nde eski bakan yardımcısı Ali Şaath yapacak.

Trump'ın 20 maddelik planına göre, Gazze'deki geçiş yönetimi, ABD Başkanı'nın başkanlığını yapacağı bir "Barış Kurulu"nun gözetimi altında faaliyet gösterecek.

Kurula ilişkin açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

İsrail ve Filistinli yetkililerle görüşen eski BM Orta Doğu özel temsilcisi Nickolay Mladenov'un, Gazze'deki kurulun temsilcisi olması bekleniyor.

Hamas ve müttefiki Filistin İslami Cihat Örgütü, 14 Ocak'ta ortak bir açıklama yaparak, teknokrat Filistin hükümetinin kurulması çabalarını destekleme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

İki grup da hükümetin çalışmalarına başlaması için "uygun ortamı sağlayacaklarını" belirtti.

Hamas'ın rakibi El Fetih'in kontrolündeki Filistin Yönetimi de desteğini ifade etti.

Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Trump'ın liderliğinin "barış, istikrar ve iyi yönetişim için yeni bir fırsat yaratılmasına katkıda bulunduğunu" söyledi ve "tüm Filistinli grupları, kurumları ve toplum kesimlerini "bu kritik geçiş aşamasının başarısını sağlamaya" çağırdı.

Diğer yandan İsrail başbakanlık ofisi, Çarşamba akşamı Gazze'deki son ölü rehine Ran Gvili'nin ailesiyle görüştüğünü açıkladı.

Benjamin Netanyahu'nın ailesine Ran'ın dönüşünün en büyük öncelikleri olduğunu ve teknokrat bir komite kurma yönündeki açıklamanın, bu çabalarını etkilemeyeceğini söylediği aktarıldı.

24 yaşındaki polis memuru, 7 Ekim 2023'te Hamas liderliğindeki saldırıda kaçırılan 251 kişi arasındaydı; bu saldırıda yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, saldırıya Gazze'de askeri bir harekat başlatarak karşılık verdi ve bölgenin Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığına göre bu harekatta 71 bin 430'dan fazla kişi öldürüldü.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

BBC
