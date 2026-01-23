Trump'tan Grönland Açıklaması: Süresiz Anlaşma! - Son Dakika
Trump'tan Grönland Açıklaması: Süresiz Anlaşma!

23.01.2026 02:16
Trump, NATO ile Grönland konusunda süresiz bir anlaşma yaptıklarını ve her türlü faaliyet yürütebileceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ile mutabakata vardıkları Grönland çerçeve anlaşmasıyla ada ile ilgili istedikleri her şeyi yapabileceklerini ve anlaşmanın "süresiz" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Davos'taki 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarının ardından Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gezisini değerlendirdi.

Özellikle Grönland konusunda hem NATO hem de Avrupalı liderlerle çok olumlu görüşmeler yaptıklarını anlatan Trump, bu konuda istedikleri her şeyi aldıklarını savundu.

Trump, NATO ile vardıkları çerçeve anlaşma konusunda, "Gerçekten bir müzakere olduğunu söyleyebiliriz, ama bu anlaşma süresiz, yani bir zaman sınırı yok. 99 yıl ve 50 yıl değil, sonsuza kadar sürüyor. (Grönland konusunda) İstediğimiz her şeyi yapabiliriz, askeri işler dahil." dedi.

Grönland'da ABD'nin ne tür faaliyetler yürüteceği konusunda NATO ile işbirliğine atıf yapan Trump, "Hepimiz birlikte çalışacağız ve aslında NATO da bizimle birlikte olacak. Bazı işler masraflı bir şekilde olacak, ancak Altın Kubbe'yi inşa etmekten başka masrafımız olmayacak. Buraya Altın Kubbe nedeniyle geleceğiz." şeklinde konuştu.

Trump, Danimarka'nın bu sürece nasıl baktığı ile ilgili bir soruya, "Aslında bunu herkes beğendi. (Danimarka konusunu) İki hafta içinde size haber veririm." yanıtını verdi.

Rusya-Ukrayna müzakereleri

Trump, Rusya-Ukrayna müzakereleri konusunda da ciddi bir ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmeye atıf yaptı.

Zelenskiy ile çok verimli bir görüşme yaptıklarını kaydeden Trump, Rusya'nın da taviz verip vermeyeceği sorusunu, "(Rusya da) Taviz verecek. Herkes bunu başarmak için taviz veriyor." şeklinde yanıtladı.

Trump, gelinen noktada hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin barışı istediğini düşündüğünü söyledi.

ABD Başkanı ayrıca, Rusya'nın Barış Kurulu'na katılmak için gereken 1 milyar dolarlık katılım ücretini kendine ait dondurulmuş hesaplardaki parasından ödemek istediği yönündeki açıklama için, "Benim açımdan sorun yok." ifadesini kullandı.

"İran'a doğru giden bir filomuz var"

Trump, İran'la ilgili bir soruya yanıt verirken dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

İran'da infazların kendi taleplerinin ardından durdurulduğunu iddia eden Trump, "Her ihtimale karşı o yöne giden çok sayıda gemimiz var, o yönde büyük bir filomuz var, neler olacağını göreceğiz. Tabii ki hiçbir şey olmamasını tercih ederim, ancak durumu çok yakından izliyoruz." diye konuştu.

Trump, Orta Doğu'ya doğru gittiğini söylediği filonun spesifik olarak İran'la ilgili yeni bir durum olup olmadığına ilişkin net bir açıklama yapmazken, "O yöne doğru ilerleyen devasa bir filomuz var." dedi.

Kaynak: AA

Donald Trump, Diplomasi, Grönland, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Nato, Son Dakika

