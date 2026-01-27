Trump'tan Güney Kore'ye Gümrük Vergisi Artışı - Son Dakika
Trump'tan Güney Kore'ye Gümrük Vergisi Artışı

27.01.2026 04:22
Güney Kore, Trump'ın gümrük vergisini artırma kararıyla ilgili resmi bildirim almadıklarını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi oranını artırma kararı ile ilgili olarak, "Şu ana kadar, ABD hükümetinden tarafımıza konuyla ilgili resmi bir bildirim veya detaylarla ilgili bir açıklama yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore'ye uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkardığını duyurmasına, Seul yönetiminden ilk tepki geldi. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, ABD'nin konuyla ilgili resmi bir bildirimde bulunmadığı belirtilerek, "Şu ana kadar, ABD hükümetinden tarafımıza konuyla ilgili resmi bir bildirim veya detaylarla ilgili bir açıklama yapılmamıştır" denildi. Güney Kore Devlet Başkanlığı Politika Başdanışmanı Kim Yong-beom'un hükümetin yanıtını ele almak üzere kurumlar arası bir toplantı düzenleyeceği belirtilirken, şu anda Kanada'da bulunan Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-kwan'ın ise ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşmek üzere en kısa sürede ABD'yi ziyaret etmeyi planladığı aktarıldı.

Trump, Güney Kore'nin gümrük vergisi oranını artırdığını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin ABD ile varılan ticaret anlaşmasının gereklerini yerine getirmediğini belirterek, "Kore Meclisi yetki alanında olmasına rağmen tarihi ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koymadığı için; otomobil, kereste, ilaç ve diğer ürünlere uygulanan tüm karşılıklı gümrük vergilerini yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın son açıklamasından önce, iki ülke arasında varılan ticaret anlaşması uyarınca ABD'nin Güney Kore'ye yüzde 15'lik gümrük vergisi uygulama kararı aldığı biliniyordu. - SEUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
