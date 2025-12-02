Trump'tan Honduras Seçimlerine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan Honduras Seçimlerine Tepki

Trump\'tan Honduras Seçimlerine Tepki
02.12.2025 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Honduras seçiminde oy sayımının durdurulmasına sert tepki gösterdi, ciddi sonuçlar uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika ülkesi Honduras'ta devlet başkanı seçiminde oy sayımının durdurulduğu iddialarına tepki gösterdi.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Social Truth hesabında yaptığı açıklamada, Honduras'ta yetkililerin seçim sonuçlarıyla "oynamaya çalışması" halinde ciddi sonuçları olacağını kaydetti.

Honduras'ta oy sayımının yalnızca yüzde 47'sinin tamamlandığını hatırlatan Trump, "Sayım durduruldu. Komisyonun oyları saymayı bitirmesi çok önemlidir. Yüz binlerce Honduraslının oyu sayılmalı. Demokrasi galip gelmeli!" ifadelerini kullandı.

TRUMP TEHDİT ETTİ

Başkan Trump, "Görünüşe göre Honduras, başkanlık seçiminin sonuçlarını değiştirmeye çalışıyor. Eğer yaparlarsa, bedeli çok ağır olur." uyarısında bulundu.

Trump'ın eleştirisi, Honduras Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Ana Paola Hall'un, seçimde önde gelen iki aday muhafazakar Nasry Asfura ve eski televizyon sunucusu Salvador Nasralla arasında "teknik beraberlik" olduğunu söylemesinin ardından geldi.

TRUMP, ÖNDEKİ ADAYA DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Honduras'ta CNE verilerine göre, seçimde oyların yalnızca yüzde 47'sinin sayımı tamamlanırken Asfura'nın yarışı Nasralla'dan sadece 515 oy farkla önde götürüyor.

Ayrıca Trump, geçen hafta Ulusal Parti'nin adayı Asfura'ya destek vermiş ve eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'i affedeceğini açıklamıştı.

HONDURAS SEÇİME GİTTİ

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere dün sandık başına gitmişti.

Nüfusu 11 milyonu aşan Honduras'ta 6 milyondan fazla seçmen, devlet başkanının yanı sıra devlet başkan yardımcıları, yerel parlamentoya 128 milletvekili, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekili ve 298 belediye başkanını da seçecek.

Seçimde en çok oyu alan aday, 27 Ocak 2026'da mevcut Devlet Başkanı Xiomara Castro'dan görevi devralacak.

Kaynak: AA

Donald Trump, Honduras, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Honduras Seçimlerine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı
Define avcıları tarihi mezarlığı talan edip, kemikleri çıkarmış Define avcıları tarihi mezarlığı talan edip, kemikleri çıkarmış
Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Derin dekoltesi olay oldu ’’Eski Zara nerede’’ yorumları yapılıyor Derin dekoltesi olay oldu! ''Eski Zara nerede?'' yorumları yapılıyor
ABD’nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza 50 araç birbirine girdi ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi

09:22
Barış’ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:43
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı puan alamazdık’’ diyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı puan alamazdık'' diyor
08:24
Ali Koç’un 905’teki gol sevinci olay oldu
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu
07:58
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü Türkiye’de de kullanılıyor
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor
07:50
Bahçeli’yi kızdıran darbe iddiası: Fasa fiso, hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez
Bahçeli'yi kızdıran darbe iddiası: Fasa fiso, hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez
07:27
MHP lideri Bahçeli’den Barzani’nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2025 09:32:29. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Honduras Seçimlerine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.