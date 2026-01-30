Trump'tan Hükümet Kapanmasını Önleme Anlaşması - Son Dakika
Trump'tan Hükümet Kapanmasını Önleme Anlaşması

30.01.2026 09:16
Trump, Kongre üyeleriyle hükümetin eylüle kadar finanse edilmesi konusunda anlaştıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyelerinin, federal hükümetin büyük çoğunluğunun eylüle kadar finanse edilmesini sağlama konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de federal hükümetin yeniden kapanma riskine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetin bir kez daha uzun süre kapanması durumunda "ülkenin yavaşlayacağını" belirten Trump, bunun yaşanmaması için Kongre ile yoğun şekilde çalıştığını ifade etti.

Trump, Kongrenin Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerinin bir araya geldiğini ve hükümetin büyük çoğunluğunu eylüle kadar finanse edecek şekilde anlaşmaya vardığını kaydetti.

Anlaşmanın, ülkede göçmenlere yönelik operasyonlar nedeniyle tartışmaların odağındaki İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) fonlarının da geçici uzatılmasını kapsadığını ifade eden Trump, her iki partiden senatörlere de hükümetin kapanmasını önleyecek şekilde oy kullanma çağrısı yaptı.

Göçmen politikaları nedeniyle federal hükümet kapanmayla karşı karşıya

Geçen yıl bütçe yetersizliği nedeniyle tarihin en uzun hükümet kapanmasının yaşandığı ABD'de Ocak 2026 itibarıyla federal hükümetin yeniden kapanma ihtimali gündeme geldi.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde federal kolluk kuvvetlerinin uygulamaları tepkileri artırırken Kongredeki Demokrat gruplar arasında İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) finansmanına ilişkin endişeler yeniden alevlendi.

Demokratların, DHS'nin bütçesine onay vermeyeceğine yönelik açıklamaları, ABD'de federal hükümetin kısmi bir kapanmaya doğru ilerleyebileceğine işaret etmişti.

Bu gelişmelerden önce ABD Temsilciler Meclisi, Savunma, Çalışma, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Eğitim, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim ile İç Güvenlik bakanlıklarına finansman sağlayacak bütçe tasarılarını geçen hafta kabul etmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
