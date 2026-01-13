Trump\'tan İran\'a Diplomasi ve Askeri Güç Mesajı

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda öncelikle diplomasiyi tercih ettiğini ancak askeri güç kullanımını da masada tuttuğunu bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. İran'daki gösterileri yakından izlediklerini belirten Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda tüm seçenekleri masada tuttuğunu kaydetti. Leavitt, "Başkan Trump'ın çok iyi olduğu bir şey, her zaman tüm seçeneklerini masada tutmaktır. Hava saldırıları, başkomutan için masada bulunan seçeneklerden biridir, ancak diplomasi her zaman başkanın ilk tercihidir" ifadelerini kullandı.

İran yönetimiyle görüşmeler yaptıklarını söyleyen Leavitt, "İran rejiminin kamuoyuna yaptığı açıklamalar, yönetimin özel olarak aldığı mesajlardan oldukça farklı. Ancak Başkan, gerekli gördüğü takdirde askeri seçenekleri kullanmaktan çekinmediğini gösterdi ve bunu İran'dan daha iyi bilen kimse yok" dedi.