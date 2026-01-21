Trump'tan "suikast" açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler - Son Dakika
Trump'tan "suikast" açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

21.01.2026 08:16
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisine yönelik suikast tehditlerini hayata geçirmesi durumunda çok kesin talimatlar verdiğini açıkladı. Trump "Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım. Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci kez göreve geldiği başkanlığının ilk yıl dönümünde News Nation kanalına verdiği röportajda, ABD'nin iç ve dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜM ÜLKE HAVAYA UÇACAK"

İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" hayata geçirme ihtimalini değerlendiren Trump, "Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım." dedi.

"BİR ŞEY OLURSA YERYÜZÜNDEN SİLECEKLER"

Bu konuda çok kesin talimatlar verdiğini aktaran Trump, "Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler." şeklinde konuştu.

Trump, İran'ın kendisine yönelttiği suikast tehditleri konusunda ayrıca eski Başkan Joe Biden'ı yeterince karşılık vermemekle suçladı.

"MİNNESOTA'DA İSYAN YASASI'NA ŞİMDİLİK GEREK YOK"

Trump, göçmenlere yönelik operasyonlar nedeniyle protestolara sahne olan Minnesota eyaletinde devreye sokabileceğini belirttiği İsyan Yasası'na ilişkin de konuştu.

İsyan Yasası'na "şimdilik ihtiyaç olmadığını" dile getiren Trump, "gerektiğinde" ise uygulamaya koyacağını kaydetti. Trump, yasayı yürürlüğe koymanın "mahkeme sistemini baypas edeceğini" ve "hayatı çok daha kolaylaştıracağını" ifade etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Baycan Demirdaş Baycan Demirdaş:
    trapm sıctı bez getirin iran gibi 3 ülke daha olsa Müslümanlar çok rahat olurdu malesef yöneticiler batıya satılmış durumda 5 1 Yanıtla
  • Ahmet Çak Ahmet Çak:
    Oooooooooooo turp emmi korkunun ecele faydasının olmadığını görmüş vasiyet bırakmış 3 1 Yanıtla
