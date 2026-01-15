Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan İran Açıklaması

Trump\'tan İran Açıklaması
15.01.2026 08:49
Trump, İran'daki infazların durduğunu ve askeri seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da askeri seçeneklerin halen masada olup olmadığına ilişkin, "Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da başkanlık kararnamelerine imza attığı bir törende İran'daki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'da infazların durdurulduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını belirterek, "Şu anda bir infaz planı ya da idam yok. Eğer böyle bir şey olursa hepimiz üzülürüz. Ancak bana ulaşan bilgilere göre infazlar durmuş. İnfaz yapmayacaklar" diye konuştu.

Trump, askeri seçeneklerin halen masada olup olmadığı ile ilgili ise "Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz" ifadesini kullandı.

