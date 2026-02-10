Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika
Dünya

Trump'tan İran Açıklaması

Trump\'tan İran Açıklaması
10.02.2026 23:19
Trump, İran ile müzakereler başarısız olursa Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi gönderebilir.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile görüşmeden sonuç çıkmazsa Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi göndermeyi düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, İran'la müzakerelerin başarısız olması halinde olası bir askeri harekata hazırlık için Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu göndermeyi düşündüğünü bildirdi. Trump, "Oraya giden bir filomuz var ve bir tane daha gidebilir" ifadesini kullandı.

Müzakerelerin ikinci turunun gelecek hafta yapılmasını umduğunu belirten Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir önlem almak zorunda kalacağız" diye konuştu.

Trump, İran'ın geçen sefer ABD'nin bir saldırı düzenleyeceğine inanmadığını fakat kendilerinin İran'ın nükleer tesislerini hedef aldığını kaydetti. Bu seferki görüşmelerin farklı olduğunu söyleyen Trump, "İran'la yapılacak bir anlaşma nükleer programı kapsayacak. Anlaşmanın İran'ın balistik füze programını da hedef alması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Trump'tan İran Açıklaması
