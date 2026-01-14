Trump'tan İran Protestolarına Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Trump'tan İran Protestolarına Destek

Trump\'tan İran Protestolarına Destek
14.01.2026 00:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İranlı protestoculara destek vererek, yönetimle görüşmeleri durdurduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolar hakkında yaptığı açıklamada, "Tüm İranlı vatanseverlere söylüyorum, protestolarınıza devam edin. Mümkünse kurumlarınızı ele geçirin. ve sizi öldürenlerin ve istismar edenlerin isimlerini saklayın. Eğer rakamlar doğruysa, çok kötü bir şekilde istismar ediliyorsunuz. İran yönetimi çok büyük bir şekilde bedelini ödeyecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinin Detroit kentinde katıldığı Detroit Ekonomi Kulübü toplantısında İran'daki protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran halkına seslenerek, "Tüm İranlı vatanseverlere söylüyorum, protestolarınıza devam edin. Mümkünse kurumlarınızı ele geçirin. ve sizi öldürenlerin ve istismar edenlerin isimlerini saklayın. Eğer rakamlar doğruysa, çok kötü bir şekilde istismar ediliyorsunuz. Beş farklı rakam duyuyorum. İran yönetimi çok büyük bir şekilde bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Devrim öncesi İran'a değinen Trump, "İran'ı yeniden büyük yapalım. Biliyor musunuz, bu canavarlar gelip ele geçirene kadar İran harika bir ülkeydi. Size söylüyorum, eğer bu seçimi kazanmasaydım, bize de aynısı olurdu" dedi.

"Tüm görüşmeleri iptal ettim"

İran yönetimiyle diplomatik temasların askıya alındığını açıklayan Trump, "İranlı yetkililerle görüşmeyi durdurduk, çünkü sivilleri öldürmeye başladılar. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle yapılacak tüm görüşmeleri iptal ettim. Yardım yolda" ifadelerini kullandı.

"Bir kişi bile çok fazla"

Trump, Detroit Ekonomi Kulübü konuşması öncesi ziyaret ettiği fabrikada ise İran'daki protestolarda kaç kişinin öldürüldüğüne ilişkin sorusuna net bir rakam olmadığını vurgulayarak, "Kimse bana kesin bir rakam veremedi. Her şey çok fazla. Bir tane bile çok fazla. Ama çok daha düşük rakamlar da duydum, çok daha yüksek rakamlar da duydum. Muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde öğreneceğiz. Bence çok fazla. Yardım yolda" ifadelerini kullandı. "Yardım yolda" ifadesiyle ne kastettiği sorulduğunda ise Trump, ayrıntı vermekten kaçınarak, "Bunu sizin bulmanız gerekecek, üzgünüm" dedi.

Trump, İran'da bulunan ABD vatandaşları ve müttefik ülke vatandaşlarının ülkeden ayrılıp ayrılmaması gerektiği yönündeki soruya, "Bence ayrılmak kötü bir fikir değil" diyerek güvenlik endişelerine işaret etti. - DETROID

Kaynak: İHA

Donald Trump, Güvenlik, Politika, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan İran Protestolarına Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

23:30
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 00:35:42. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan İran Protestolarına Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.