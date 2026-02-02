Trump'tan Kanada ve Grönland Açıklaması - Son Dakika
Politika

Trump'tan Kanada ve Grönland Açıklaması

02.02.2026 22:43
Trump, Kanada'yı 51'inci eyalet yapmak istediğini ve Grönland ile Venezuela'nın da sıralı olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, " Kanada'yı 51'inci eyalet yapmak istiyorum. Grönland 52'inci, Venezeula da 53'üncü eyalet olabilir" dedi.

Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz cumartesi akşamı ABD siyasetinin en elit isimlerinin ağırlandığı bir akşam yemeğinde Grönland'ı satın alma konusunda şaka ile karışık açıklamalar yaptığını iddia etti. ABD'de siyaset ve iş dünyasının oldukça sınırlı bir kısmının davet edildiği ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen Alfalfa Kulübü yıllık yemeğine ABD Başkanı Trump'ın Grönland, Kanada ve Venezuela'ya ilişkin açıklamaları damga vurdu. JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon ve FED Başkanı Jerome Powell gibi isimlerin de bulunduğu salonda konuşan Trump'ın "Salonda nefret ettiğim birçok kişi var fakat çoğunuzu seviyorum" dediği aktarıldı.

Konuşmasında siyasi rakipleriyle alay eden ve "Grönland'ın işgalini izlemesi gerektiği için konuşmasını kısa kesmesi gerektiğini" söyleyerek şaka yapan Trump'ın, Grönland'a ilişkin şakayla karışık açıklamalarını bunun da ilerisine taşıdığı bildirildi. Başkent Washington DC'deki akşam yemeğinde Trump'ın "Grönland'ı işgal etmeyeceğiz. Onu satın alacağız. Hiçbir zaman Grönland'ı 51'inci eyalet yapma niyetim olmadı. Ben, Kanada'yı 51'inci eyalet yapmak istiyorum. Grönland 52'inci, Venezuela da 53'üncü eyalet olabilir" dediği iddia edildi.

Yeni FED için açıkladığı adayı dava edebileceğini söyledi

Trump'ın ayrıca ABD Merkez Bankası (FED) başkanlığı için açıkladığı aday olan Kevin Warsh'ı dava edebileceğini söylediği aktarıldı. Trump'ın, "Eğer faiz oranlarını indirmezse, onu dava edeceğim" dediği ifade edilirken, Trump'ın daha sonra bu ifadelerinin şaka olduğunu söylediği aktarıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

