Trump, Kanada'nın Barış Kurulu Davetini Geri Çekti
Trump, Kanada'nın Barış Kurulu Davetini Geri Çekti

23.01.2026 08:31
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Gazze'de savaşı sonlandırmayı ve yeniden imarı hedefleyen Barış Kurulu'na katılmasına yönelik daveti geri çektiğini bildirdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından, Kanada'nın Barış Kurulu'na katılımına yönelik davetin geri çekilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kanada Başbakanı Mark Carney'e hitaben yazdığı paylaşımda Trump, "Sayın Başbakan Carney, bu mektubun, Barış Kurulu'nun, Kanada'nın, şimdiye kadar kurulmuş en prestijli Liderler Kurulu'na katılma davetini geri çektiğini bildirmek için kullanılması rica olunur. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Carney ve Trump'ın Davos'taki açıklamaları

Carney, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) marjında yaptığı konuşmada, dünyanın "bir geçişin değil kopuşun ortasında" olduğunu, son 20 yılda finans, sağlık ve jeopolitik alanlarda yaşanan krizlerin, "aşırı küresel entegrasyonun risklerinin bir sonucu" olduğunu savunmuştu.

Kurallara dayalı düzenin bir "hikaye" olduğunu belirten Carney, bunun "kısmen yanlış" olduğunu ifade etmişti.

Carney, "En güçlü olanların işlerine geldiğinde kendilerini muaf tutacaklarını, ticaret kurallarının asimetrik bir şekilde uygulanacağını, uluslararası hukukun, sanığın veya mağdurun kimliğine bağlı olarak değişen bir titizlikte uygulandığını biliyorduk." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Orta güçlü ülkelerin güvendiği çok taraflı kurumlar olan Dünya Ticaret Örgütünün (WTO), Birleşmiş Milletlerin (BM) ve kolektif sorun çözme mimarisinin tehlike altında olduğuna işaret eden Carney, "Kurallar artık sizi korumadığında, kendinizi korumanız gerekir." demişti.

Trump ise Carney'in ardından WEF marjında yaptığı konuşmada Kanada'nın iki ülke arasındaki ilişkiler nedeniyle aldığı "bedava" avantajlar için ABD'ye "minnettar" olması gerektiğini savunmuştu.

Kanada Maliye Bakanı François-Philippe Champagne ise 20 Ocak'ta, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu" üyelerinin 1 milyar dolarlık katkıda bulunması şartıyla "kalıcı üye" olabilecekleri iddialarının ardından söz konusu Kurul'a katılmak için ödeme yapmayacaklarını söylemişti.

Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

