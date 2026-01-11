Trump'tan Küba'ya Petrol Yasağı Uyarısı - Son Dakika
Politika

Trump'tan Küba'ya Petrol Yasağı Uyarısı

Trump\'tan Küba\'ya Petrol Yasağı Uyarısı
11.01.2026 17:28
Trump, Küba'ya petrol ve para gönderilmeyeceğini açıkladı, anlaşma yapmaları gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, " Küba'ya artık petrol ya da para gitmeyecek. Sıfır! Çok geç olmadan önce bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Küba'ya gözdağı verdi. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Küba, uzun yıllar boyunca Venezuela'dan gelen büyük miktarlarda petrol ve para ile yaşadı. Karşılığında Küba, son iki Venezuelalı diktatör için 'Güvenlik Hizmetleri' sağladı, ama artık değil! O Kübalıların çoğu, geçen haftaki ABD saldırısında öldü. Venezuela artık kendilerini yıllarca rehin tutan haydutlar ve şantajcılardan korunmaya ihtiyaç duymuyor. Venezuela'nın artık, dünyadaki en güçlü orduya (açık ara!) sahip olan Amerika Birleşik Devletleri var; onları koruyacak ve koruyacağız" dedi.

Küba'ya mesaj gönderen Trump, "Küba'ya artık petrol ya da para gitmeyecek. Sıfır! Çok geç olmadan önce bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Venezuela, Küba'nın petrol açığının yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyor

Geçen yılın ocak ile kasım ayları arasında Venezuela, Küba'ya günde ortalama 27 bin varil petrol göndermiş; bu miktar, denizcilik verileri ve Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın belgelerine göre Küba'nın petrol açığının yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyor.

Trump'tan "Bence Küba çökecek" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Venezuela'da yaşanan yönetim değişikliğinin Küba'yı da olumsuz etkileyeceğine dikkat çekmiş, "Küba Venezuela'yı koruyor, Venezuela da Küba'ya petrol gelirinden para sağlıyordu. Uzun zamandır sistem bu şekilde işliyordu. Ancak artık işler o şekilde yürümüyor. Bu yüzden Küba'nın ne yapacağını bilmiyorum. Bence Küba çökecek" şeklinde konuşmuştu. - WASHINGTON

